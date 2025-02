La estrella mexicana Leticia Calderón es conocida por su talento, su belleza, alguna que otra relación personal que ha acaparado tabloides (sí, Juan Collado, es contigo), pero nunca por ser violenta. Eso hasta ahora, que la actriz y cantante Karla Esquivel confesó que habría sido agredida por ella.

También te puede interesar:: Luciano, hijo con Síndrome de Down de Leticia Calderón, se anota importante logro

Dejando sorprendido a sus seguidores, Karla, quien ha protagonizado varias telenovelas mexicanas como 'Nadie como tú' y 'Mi amor sin tiempo' y apenas busca la consolidación de su carrera artística, comentó que Leticia la golpeó.

Sí, como lo leen. A través de una entrevista con Tony Hernández, más conocido como 'Soy More', Karla se sinceró y habló del mal momento que vivió en las grabaciones de la telenovela 'Mi amor sin tiempo', en la que ella interpretaba a Fátima, la protagonista, y Leticia a Greta, la mala del cuento.

Según la misma Karla, estaban filmando una escena en la que Leticia debía propinarle una bofetada actuada, pero jamás se imaginó el desenlace.

"Es la primera vez que digo esto... Las cachetadas normalmente en las telenovelas en las que yo he trabajado se les dice 'cachetadas voladas'. El actor marca y haz de cuenta que pasa por enfrente de tu nariz, o sea, nunca te toca. Y la que hace el movimiento del golpe para que se vea brutal, pues es la que recibe el golpe, entre comillas", explicó.

Tras la explicación, Karla narró el lamentable hecho que Leticia le hizo vivir frente a sus compañeros y el equipo de producción.

"En el ensayo, el director, pues dice: 'Y aquí le das la cachetada marcada'... Todavía la medimos, entonces cuando dicen el 'tres, dos', de repente yo veo que esta actriz se para más cerca de mí y yo, pues no tenía pa' donde moverme y dije: 'Bueno, ahorita la vuelo'. No mames, o sea More, me da un golpe. De hecho se ve en la escena que mis compañeros de atrás reaccionaron: 'No mames, le pegó'. Sonó como si me hubiera dado un puñetazo", relató.

Seguidamente, comentó que el director del melodrama Luis Eduardo Reyes, entró para regañar a la Leticia por su acción, pero ella no se redimió.

"Entra el director y le dice: 'Le pegaste', y ella dice: 'No, no le pegué. Le di un puñetazo'. Pero ella como muy quitada de la pena", agregó.

Por último, Karla aseguró que su compañera jamás se acercó para lamentarse por lo sucedido: "No me pidió una disculpa, nunca".

Leer más:: Telenovelas y series que no te puedes perder

La defensa de Leticia Calderón

Hace algunos meses, en entrevista para Televisa Espectáculos, Leticia habló de lo ocurrido y su historia es totalmente diferente a la que contó recientemente Karla.

Según ella, sí le pidió disculpas a su compañera: "Sí pego duro, ahorita le acabo de dar un cachetadón a Karla Esquivel impresionante. Lo bueno es que fue una sola vez, le pedí disculpas porque sí la moví. No se la esperaba y que tratamos de que no fuera tan fuerte, sí fue un trancazote, lo lamento muchísimo".

Así mismo, comentó que el golpe real fue preparado y solicitado por el director de la escena.

"Pues espero que no, es mi trabajo. Es más, el director me dijo: 'Aquí le pegas'. Es más, tenía un café y le dijo 'dejas el café' y yo dije: 'Doy una cachetada, como salga, solo doy una'. Entonces se sabía que iba a ser una cachetada real y si se ofendió, pues mil disculpas", concluyó.

¿Quién dice la verdad? Pues no lo sabemos, pero lo que sí es un hecho, es que Leticia Calderón no se ha pronunciado recientemente tras las declaraciones de Karla Esquivel.

¡Amanecerá y veremos!