Los artistas Alejandro Sánz y Candela Márquez están bien encaminados para convertirse en la pareja de 2025. Las fotos románticas, divertidas, sexys y tiernas que publicaron en las redes sociales para celebrar el Día de los Enamorados así lo demuestran. ¡Tienes que verlas!

Hace mucho tiempo el amor entre Sanz y Candela dejó de ser un secreto. Han aparecido juntos en importantes eventos profesionales de él, como premios, conciertos y presentaciones. Juntos se ven espectaculares y enamoradísimos, pero no tanto como lo muestran en las redes sociales. ¡Están derretidos uno por el otro!

Alejandro Sanz y Candela Márquez en San Valentín

El primero en expresar su amor en Instagram fue Sanz, quien se aprovechó de su talento para escribir y compartió el siguiente mensaje:

"La clave en todo, siempre será la armonía. Y ahí me encuentro, sumergido en un abrazo que no aprieta, pero sí sostiene. Una mirada que no juzga, solo comprende. Hoy, en especial, y cada día en particular, te amo Candela Márquez".

El tierno y profundo mensaje acompañó a un seriado de fotografías en las que aparece Sanz junto a su amada.

Candela no se hizo esperar

En respuesta a Sanz, Candela compartió, a través de un video, un resumen de inolvidables momentos con su amor.

"Te elegiría en todas las vidas. Gracias por todos los momentos maravillosos y los que faltan por llegar. Te amo mi amor. Alejandro Sanz, feliz 14 de febrero", expresó.

Ante la muestra de amor, compañeros, amigos y seguidores, les enviaron mensajes cargados de buena vibra a la pareja que se lleva 13 años de diferencia.

"Qué viva el amor"; "Qué alegría verte feliz"; "Feliz San Valentín, a disfrutar a tope del amor"; "Qué bonita la vida y el amor"; "Me encanta verte tan feliz. Te amo, corazón"; "Te han dado luz, te han dado vida. No sé si os he dicho que me encantáis. Ale, me alegro mucho de tu felicidad. Que sea infinita porque te lo mereces", fueron algunos de los mensajes de los internautas.

La relación

Alejandro Sanz y Candela Márquez comenzaron su relación a mediados del mes de octubre de 2024, o al menos en esa fecha fue cuando iniciaron los rumores sobre su romance, cuando se les vio juntos en un partido del Inter de Miami, al que la estrella asistió como invitado especial de David Beckham.

En noviembre del mismo año, aparecieron juntos en la alfombra roja de los Latin Grammy efectuados en Miami y desde entonces han derrochado amor públicamente.

Desde entonces han recorrido el mundo juntos y Candela hasta ha compartido con los hijos del artista español. Parece que todo va sobre ruedas. ¡Qué viva el amor!