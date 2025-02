La artista colombiana Shakira comenzó su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' en Brasil, donde no solo tuvo llenos históricos, y rompió varios récords. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias. El primer show estuvo plagado de problemas y las cosas no pararon allí.

La primera noche en el estadio Nito Santos en Río de Janeiro fue una abundancia de problemas técnicos desde el primer momento, algo sorprendente para una producción de semejante envergadura. Más, para una artista que se enorgullece de ser perfeccionista y detallista.

Arreglaban una cosa y salía otra. Los presentes indicaron que fue complicado enfocarse solo en la música porque se veían técnicos corriendo de un lado para el otro a cada rato. Una lástima para los miles de personas que se congregaron para el debut de una de las giras más esperadas de la música latina para este 2025.

Los reportes en las redes sociales

"Aquí hay un close up de los problemas técnicos", escribió uno de los club de fans de la artista.

HERE'S A CLOSE UP TO THE TECHNICAL MALFUNCTION #LMYNLWorldTour #LMYNLWorldTourRio pic.twitter.com/gNKygJkwTV — SHAKIRA - LAS MUJERES YA NO LLORAN WORLD TOUR (@shakiralmynlWT) February 12, 2025

"Continuan los problemas de audio".

Tuvo problemas con el audio durante todo el show, empezando desde el intro. Las imágenes. En los cambios de escenografía se veían a todos los técnicos corriendo de un lado al otro en el stage sin orden…en fin.



Supongo que se corregirá pero fue algo caótico para ella sobre todo. — actuallycr (@actuallyCR) February 12, 2025

Shakira no pudo empezar el concierto con lo planificado porque el monitor no servía… WOW, esa producción no verificó que todo estuviera en orden? — Alexandra Leclerc ⭐️⭐️⭐️ (@AlexandraRuiz3) February 12, 2025

La tardanza en Sao Paulo

La segunda noche en Río fue mejor, pero la tercera en Brasil, fue en la ciuda de Sao Paulo. Allí en el estadio Morumbí, Shakira rompió el récord de la artista femenina latina con la mayor audiencia en un concierto, superando las 80 mil personas.

Lamentablemente, la lluvia obligó a un retraso, pero los problemas venían desde que abrieron las puertas.

"Amigo, desmoralizado. La entrada del show de Shakira fue probablemente la cosa más desorganizada que he visto en mi vida. Habían pasado 40 minutos y la gente no dejaba de entrar, porque no había fila. Para entrar al área E, solo había un portón minúsculo", escribió un testigo.

Mano na moral a entrada do show da Shakira foi mt provavelmente a coisa mais DESORGANIZADA que eu já vivi

Não para de entrar gente 40 min depois pq não tinha fila, era um portão minúsculo pra pista E cadeira

E tipo

80k de pessoas — Gecaˢᶜᶜᵖ 👉🏻😎👈🏻 (@GoldaGeca) February 14, 2025

¿La venganza del Inca?

En Perú fue recibida como una reina, pero los problemas fueron de otro tipo. Shakira misma publicó en sus redes sociales que había enfrentado problemas gastrointestinales que la obligaron a cancelar, al menos, su primera noche en Lima.

"Estoy muy triste de no poder subirme al escenario", escribió la estrella, quien permaneció hospitalizada en la Clínica Delgado, en Lima, durante el domingo.

Ya que Shakira no pudo ir al escenario, los fans fueron a verla al hospital. En la puerta de la clínica se podían ver cientos de personas deseándole que se recupere lo más pronto posible.

Shakira’s fans have started gathering outside of the hospital in Lima, Peru. 🇵🇪 pic.twitter.com/Q9txwdZF6w — shakirastuff | fan account (@shakirastuff_) February 16, 2025

El cambio de fecha en Colombia

Después del show de Perú, Shakira tiene una cita con sus fans en su país. Los conciertos serán en Barranquilla, Medellín y Bogotá.

Se suponía que todo sería alegría y entusiasmo, pero no ha sido así. Esta semana se anunció que el concierto de Medellín, previsto para el 23 de febrero fue cancelado repentinamente. Ahora será el día siguiente, pues la alcaldía le dio la fecha a un partido de fútbol.

Los fans paisa y los que habían organizado un viaje para irla a ver están desolados e indignados.

Cuando tengan un mal día recuerden que faltando una semana para el concierto de @shakira en Medellín, mueven la fecha 🫠 Uno con todo tiquetes comprados, estadía, permiso en el trabajo 💔 ¡Todo mal! ¿Quién toma esas decisiones? pic.twitter.com/CJnGd3NPMN — Yeraldin Aguirre (@yeraldin_aa) February 15, 2025

Los que viajábamos a Medellín al concierto de Shakira en estos momentos.

Ropa lista, tiquetes listos, permisos listos. pic.twitter.com/kw4XxOypCa — Empantanado ® (@empantanado_) February 15, 2025

Vendí un riñón para ir al concierto de @shakira ahora me toca vender el que me queda porque a la doña se le dio por cambiar la fecha de Medellín.

Con la justificación que devuelven el dinero de la boleta, como si también hicieran la devolución de los tiquetes @avianca y hotel. — PS (@Paolasarmiento2) February 15, 2025

¿Karma, desorganización o mala suerte?

Lo cierto es que probablemente nada de esto habría pasado si Shakira hubiese mantenido los planes originales para su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran'. Se suponía que el tour comenzaría a finales de 2024 en Estados Unidos y sería de arenas deportivas.

Cuando muchos ya tenían comprados sus pasajes, pagadas reservaciones de hotel y organizadas vacaciones, se anunció que todo se cancelaba y ahora los conciertos de Estados Unidos y Canadá serán en el verano y en estadios, así como en Latinoamérica.

Ahora solo queda esperar a que Shakira recupere su salud y que con la práctica se siga afinando el espectáculo. ¡Buena suerte y buena salud para todos!