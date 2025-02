Pocos nombres resuenan este 2025 con tanta fuerza en la música mexicana como el de Gabito Ballesteros. El cantautor mexicano no solo ha conquistado escenarios con su distintivo estilo en los corridos tumbados, sino que también ha trascendido fronteras al ser seleccionado para protagonizar, junto al reguetonero puertorriqueño Anuel AA, el video de apertura de la transmisión en español del Super Bowl LIX a través de FOX Deportes.

Ballesteros, originario de Cumpas, Sonora, expresó su entusiasmo por esta oportunidad única en una entrevista exclusiva con ENSTARZ ¡Latino!

"Cuando anuncian el Super Bowl, todo mundo anda ahí emocionado, anda alborotado y sí me ha tocado ver partidos. La producción, todo lo que pasa dentro del partido, es muy bonito. Es una gran experiencia, la verdad. Y pues hoy en día, estar formando parte de esto nos llena de orgullo y pues emocionado de estar juntando lo que es la música, el deporte, la cultura latina y estar presentes dentro de esto. Es emocionante y pues, también es de gran orgullo para nosotros".

Pero la participación en el Super Bowl no es el único hito en la carrera de Gabito este año. Recientemente, lanzó "7 Días", una colaboración con Tito Doble P (el primo y compositor de Peso Pluma) que ha capturado la atención de sus seguidores y promete ser un éxito en las listas de reproducción.

Además, su colaboración con Prince Royce en "Cosas de la Peda" ha sido nominada en los Premios Lo Nuestro 2025, consolidando su posición en la escena musical actual.

Más que la música

Gabito también ha demostrado ser un emprendedor nato. Desde muy joven, ha estado involucrado en el negocio del transporte, y actualmente posee una flotilla de tráileres. Sobre esta faceta de su vida, comenta:

"La verdad, siempre me ha gustado. Desde muy niño he sido muy emprendedor. Siempre he tenido mi negocio desde antes, y en la familia he vivido con este negocio del transporte. Siempre era mi ilusión tener transporte propio y pues tomé mi equipo, hice mi equipo y ahorita tengo mi flotilla de transporte de tráileres. Me gusta mucho invertir en varias cosas. No soy mucho de gastar en carros, ese rollo no me llama la atención. Me gusta más invertir en lo que deje algo y en lo que me gusta en realidad."

Con una agenda llena de proyectos y colaboraciones, Gabito Ballesteros continúa expandiendo su influencia en la música regional mexicana y más allá. Su participación en el Super Bowl LIX y sus recientes lanzamientos musicales son testimonio de su dedicación y pasión por su arte, consolidándolo como una figura clave en la industria musical contemporánea.