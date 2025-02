La edición de 2025 de Premio Lo Nuestro se celebra el jueves 20 de febrero en Miami, y la música latina será la gran protagonista. Estrellas como Belinda, Alejandra Guzmán, Shakira, Will Smith, Reik y más se presentarán en esta noche especial.

Univision, UNIMÁS y ViX transmitirán en vivo este evento que traerá consigo shows increíbles y colaboraciones épicas.

Este año, Premio Lo Nuestro viene con sorpresas. El escenario se prenderá con artistas de todos los géneros, desde leyendas hasta los más nuevos, todos brillarán en esta noche que promete ser inolvidable.

Noche de estrellas: El comienzo de la celebración

La 'Noche de Estrellas' es el pre-show que da inicio a la gran fiesta de Premio Lo Nuestro. Este año, Mari La Carajita, DND, Manny Cruz y Aramis Camilo, entre otros, ofrecerán presentaciones especiales, calentando el ambiente y dando la bienvenida a los artistas y fans.

Famosos que iluminarán el escenario

Will Smith e India Martínez: La noche arranca con una bomba. El actor y rapero Will Smith, junto a la española India Martínez, darán inicio a la celebración. Smith regresa a la música con temas como 'Work of Art' y 'Beautiful Scars'. Martínez, por su parte, fusiona flamenco con sonidos latinos y urbanos.

Alejandra Guzmán: La reina del rock está de vuelta y lista para interpretar su nuevo sencillo 'No Se Vale Llorar' con su energía que es inigualable.

Belinda y Tito Double P: Belinda regresa al escenario de Premio Lo Nuestro para cantar 'La Cuadrada' con Tito Double P, una de las promesas de la música mexicana.

Reik: La banda mexicana estrena su nuevo hit a nivel mundial. Reik también está nominado en varias categorías: Grupo o Dúo Del Año - Pop/Rock, Canción Del Año - Pop 'Abril' y Álbum Del Año - Pop-Urbano- 'Panorama'.

Shakira: La superestrella colombiana tendrá una participación especial desde su gira 'Las mujeres ya no lloran'. Shakira lidera las nominaciones este año, incluyendo Artista Premio Lo Nuestro del Año y Álbum del Año.

Thalía y Los Ángeles Azules: Thalía se une a Los Ángeles Azules para interpretar 'Yo Me Lo Busqué'. La 'Reina del Pop Latino' también será anfitriona. Thalía ha vendido más de 50 millones de discos y tiene 30 sencillos en el Top 10.

DJ Khaled: El magnate musical pondrá a todos a bailar. DJ Khaled ha colaborado con artistas como Jay-Z y Beyoncé. Sus éxitos incluyen 'I'm the One' y 'All I Do Is Win'.

Alejandro Sanz: El cantautor español es otro que regresa al escenario de Premio Lo Nuestro.

Becky G: Además de ser una de las más nominadas de la noche, la superestrella promete un show conmovedor.

¡Más talentos en el escenario!

Guaynaa y Venesti: El fenómeno de la música urbana interpretará su nueva colaboración en vivo.

Ha*Ash: El dúo de pop latino ofrecerá una presentación única. Compiten en dos categorías, incluyendo Mejor Combinación Femenina.

Prince Royce: El ícono global de la bachata promete una presentación inolvidable. Además, está nominado a seis categorías, incluyendo Canción del Año y Álbum del Año.

Manuel Turizo y Xavi: Estas dos estrellas se unen para cantar 'En Privado' por primera vez en TV. Xavi también interpretará sus éxitos 'La Diabla' y 'La Víctima'.

El Alfa: El rey del dembow se despide de la música. El Alfa hará un medley con sus hits 'Este', '4K' y 'La Mamá de la Mamá'.

Ángela Aguilar, Danny Ocean, Natti Natasha, Arthur Hanlon, Camilo, Carin León, Darell, Kapo, Yami Safdie y Yotuel también formarán parte del show.

Reconocimientos especiales

Alejandro Fernández: Se le otorgará el Premio Lo Nuestro a la Excelencia, en reconocimiento a su trayectoria y legado en la música regional mexicana.

La India: Recibirá el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria, celebrando su impacto en la música tropical y su poderosa voz como la 'Princesa de la Salsa'.

Manuel Alejandro: Será galardonado con el premio 'Visionario de lo Nuestro', en honor a su prolífica carrera como compositor y productor, dejando huella en la música latina. El productor estrella, Edgar Barrera, es el encargado de producir el segmento especial y también participará en el homenaje.

¡Prepárate para una noche llena de música y sorpresas!