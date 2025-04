La superestrella boricua Jennifer López regresa a la conducción después de una década. JLo será la presentadora y artista principal de los American Music Awards (AMAs) 2025. La ceremonia se llevará a cabo el 26 de mayo en Las Vegas y será transmitida por CBS y Paramount+.

Esta no es la primera vez que La Diva del Bronx asume el rol de anfitriona en los AMAs. Ya lo había hecho en 2015 y recibió muchos elogios por su trabajo. Aunque no se había filtrado la noticia anteriormente, Jennifer había lanzado algunas señales durante la celebración del 50 aniversario de los premios.

La ceremonia de ese año comenzó con una interpretación de su éxito 'Waiting for Tonight', seguida de una enérgica coreografía que incluyó fragmentos de las canciones más populares del momento. Su actuación fue destacada por su energía y habilidades de baile, consolidando su reputación como una artista versátil. ​

Ahora no cabe duda de que se superará a sí misma.

A lo largo de su carrera, Jennifer López ha participado en la conducción de diversos eventos. Además de los AMAs, ha sido anfitriona en programas de televisión y especiales, aportando su carisma y experiencia en el escenario.​

Un año muy ocupado

En cuanto a sus proyectos actuales, López ha mantenido una agenda activa y diversa en 2025. Recientemente, fue vista filmando la película 'Office Romance' en Hoboken, Nueva Jersey, donde interpreta a Jackie, una directora ejecutiva de Air Cruz con una estricta política de no fraternización. La película, que se estrenará en Netflix, cuenta con Brett Goldstein en el reparto y ha generado expectativas debido a la colaboración de los escritores de 'Ted Lasso'.

Además, López protagoniza 'Kiss of the Spider Woman' o 'El Beso de la Mujer Araña', una adaptación cinematográfica del musical de Broadway que se presentó en el Festival de Cine de Sundance en enero de 2025. Su interpretación ha sido elogiada y se ha mencionado la posibilidad de una nominación al Oscar. ​

En el ámbito musical, Jennifer López ha anunciado su gira "Up All Night Live In 2025", que incluirá conciertos en varias ciudades españolas en julio, como Pontevedra, Cádiz, Málaga, Madrid, Barcelona, Bilbao y Tenerife. Esta gira marca su regreso a los escenarios españoles después de seis años, y las entradas estarán disponibles a partir del 16 de abril. ​

Además de sus proyectos profesionales, López ha sido vista en eventos sociales y culturales. Asistió al estreno de 'Good Night, and Good Luck' en Broadway, donde se reunió con George Clooney, con quien coprotagonizó 'Out of Sight' en 1998. ​También fue a ver la obra 'Buena Vista Social Club'.