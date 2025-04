Dos de los artistas más famosos del mundo y recientemente divorciados están siendo mencionados juntos. Se trata de Ben Affleck y Angelina Jolie, cuyas vidas sentimentales han sido el foco por años de las publicaciones de celebridades. Ambos acaban de pasar por divorcios y hay interés.

Eso según el diario británico the Daily Mail, al que una fuente cercana al ex de Jennifer Garner y Jennifer López ha contado sorprendentes intimidades. De acuerdo a las declaraciones a de alguien del círculo cercano a Affleck, el actor y cineasta tiene interés en la ex de Brad Pitt.

"Ben dijo que siempre pensó que ella era muy atractiva y que admiraba cómo había llevado su carrera, la llamaba inteligente", compartió la fuente.

Según se informa, a Affleck le gusta el hecho de que Jolie también dirija películas, una pasión que ha explorado con películas como 'Argo' y 'Air', entre otras. "Piensa que es genial que ella también sea directora. Tendrían mucho de lo que hablar si salen a cenar", agregó.

Sanando corazones

Aparte de lo profesional, Ben y Angelina también tienen otras cosas en común. Los dos son padres y tienen varios divorcios encima. Sus exes también son de la industria del entretenimiento y, aunque él tiene buenas relaciones con sus dos Jennifers y ella nunca ha limado asperezas con Brad, el peso de la fama los ha afectado a ambos y ha impactado sus relaciones románticas.

La semana pasada se publicó una entrevista de Ben en la que habló sobre lo que realmente llevó al final de su matrimonio con López , reconociendo cómo cada uno manejó la fama de manera diferente.

"Creo que hay mucha gente que ha gestionado la fama con más destreza que yo, entre ellos Jennifer. Mi temperamento tiende a ser un poco más reservado y reservado que el suyo. Como ocurre en las relaciones, no siempre se tiene la misma actitud ante estas cosas", declaró Affleck a GQ .

"Y entonces pensé: 'Esto es interesante, ¿cómo conciliar eso? Amar y apoyar a esta persona. Creo en ella. Es genial. Quiero que la gente lo vea. Y creo que lo que dije en ese documental o en el fragmento que usaron fue: 'No te casas con un capitán de barco'. Y luego dije: 'Bueno, no me gusta salir al agua'. Tienes que asumir lo que sabías al iniciar cualquier relación", añadió el actor.

Y creo que es importante decir que eso no fue la causa de una ruptura importante. No es que puedas ver ese documental y decir: "Ahora entiendo los problemas que tenían estos dos. No hay escándalo, ni telenovela, ni intriga. Es solo una historia sobre personas que intentan resolver sus vidas y relaciones de la forma en que todos lo hacemos normalmente", continuó Affleck.

El actor y López finalizaron su divorcio a principios de este año después de casarse en 2022. Jolie estuvo casada con Pitt de 2014 a 2016. Sin embargo, les tomó 8 años más llegar a un acuerdo en su divorcio.

Por su parte, Angelina Jolie y Brad Pitt lograron divorciarse a finales de 2024 después de una disputa que se alargó durante ocho años. Todavía deben verse las caras en un juzgado para solucionar el pleito por su bodega de vinos Château Miraval. Pitt alega que Jolie vendió su participación en la bodega sin su consentimiento, lo que ha llevado a una batalla legal adicional que aún está en curso.