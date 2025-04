La artista argentina Julieta Emilia Cazzuchelli se está mostrando al mundo por primera vez sin artificios. Sin la personalidad de la Nena Trampa, con la que emergió en el trap latino. Sin el apéndice de "la novia de Christian Nodal" o "la mamá de Inti". Su mayor carta de presentación es, como lo fue desde que se subió a los escenarios cantando cumbia como Juli-K, la música.

El nombre del nuevo disco de Cazzu es 'Latinaje'. Sale esta semana y es una fusión de los ritmos latinoamericanos más populares. También es una mezcla de los sentimientos que experimentó en los últimos tres años: su romance con Nodal, el miedo a perder esa felicidad, el amor romántico, el sexual, el de mamá. La traición y la sanación. Es un poco de todo, y mucho de ella y la vida que le hemos conocido y la que no.

En una entrevista exclusiva con la edición de México y Latinoamérica de la revista Vogue, Cazzu le dio una narrativa a su disco y dio a entender que ha sanado el fin de la relación con el padre de su hija, el inicio veloz del romance del artista mexicano y su posterior boda con Ángela Aguilar, y todo lo demás que ha vivido, sufrido y superado.

'Latinaje', el nuevo disco de Cazzu

"Las primeras canciones nacieron hace más de tres años, en ese transcurso yo fui mamá y descubrí la vida desde otro lugar. También estuve en una relación como yo nunca lo había vivido. Nunca me había imaginado tener una familia, no importa lo que haya durado, fue un gran momento, fue un momento lleno de amor, muy bonito y muy esperanzador. Eso necesariamente influenció algunas de las canciones, el amor por mi bebé, la vida en ese momento, las experiencias de todo tipo y también mis voces internas", dijo sobre la influencia de su relación en su trabajo.

"El grueso de las canciones las avanzamos mucho en Francia, pero otras fueron de antes y algunas de ahora", explica en relación al estudio dentro del Chateau Miraval, la bodega que aún se pelean Brad Pitt y Angelina Jolie.

Su transformación más profunda en relación a su disco anterior es "que esa mujer no era madre, sobre todo. Creo que es el cambio más grande. Yo no creía mucho en esa historia donde la gente dice que la vida y la perspectiva de la vida cambian cuando uno se hace mamá, pero en verdad sí, era cierto... Era bastante cierto.

Una carrera llena de riesgos

Para Cazzu, la vida de las mujeres es complicada, incluso hoy, pero más en la carrera artística. "Me pasó en todos los ámbitos de la vida, ver a mis tías, a mi mamá, a las mujeres que me inspiraron, vivir un montón de injusticia sistemática. En la música, en la universidad, en muchos lugares, me tocó ver todo eso, entonces sí, siempre fue mi decisión hacer que mi música fuera como esconder una bomba", explicó.

También fue una decisión fuerte mostrarse sin corazas, comenzando por el primer balazo del disco: su canción 'La Cueva'.

"Eso sí, fue muy arriesgado para mí, para mi concepción de mí, me encanta ser la mala y ser esta mujer super cool. Me daba mucho miedo enseñarle a la gente la canción que había hecho en el primer momento que me separé, yo no sabía lo que venía después. También es lindo recordarle a la gente que nosotros nos inspiramos de nuestras vivencias, pero esa inspiración está colmada de fantasía y de subjetividad". La gente escucha estas canciones que en algunos momentos se les puede considerar que son literales, pero en realidad son la pura subjetividad mía y están envueltas en toda esta fantasía, por eso se llama inspiración y si no sería como periodismo, sería un relato real, pero la música no es así. La gente lo puede recibir como lo quiera recibir, pero La cueva tiene mi subjetividad, cómo lo viví, lo que yo pensaba en ese momento y quizás ya no lo piense, quizás el sentimiento no está idéntico a como estaba en** La cueva**. Por eso es lindo capturar la emoción de uno y hacer la música, porque después los sentimientos no se replican idénticos".

¿Premonitoria?

"Algo que yo suelo hacer mucho es que a veces mi vida está perfecta, pero tengo canciones que imaginan lo peor. De hecho, la canción con la que se estrena el disco se llama 'Mala suerte', "yo nací con tanta mala suerte", dice la canción y la compuse en un gran momento de mi vida, donde todo el mundo decía "¿cómo carajo llegaste a componer esta canción si todo está bien?". La canción habla del miedo de perder, cuando uno está enamorado a veces se mete este fantasma de qué va a pasar cuando lo pierda todo. Y después lo perdés todo y la vida sigue.

Ahora que parece que bajó la marea, Cazzu o Julieta rescata el ser mamá." Lo que me gusta decir sobre mi maternidad es que no creo que todo el mundo tenga los privilegios que tuve yo en el momento de ser madre y por eso necesariamente la experiencia de la maternidad cambia según los privilegios de las mujeres. Las mujeres que no tienen el privilegio de quedarse en su casa, criar a sus hijos y pasar tiempo de calidad con ellos, de jugar, de estar tranquilas, porque tienen que salir a buscarse el pan y están solas, o no tienen quien las ayude, no creo que lo vivan de la misma forma. Por eso no me gusta generalizar y pienso que yo he sido muy suertuda en el momento en el que a mí me tocó ser mamá".

Y suertudos son sus fans. 'Latinaje' es una joya y ella también.