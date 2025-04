La estrella de Hollywood Jeremy Renner habló sobre el "pequeño pero monumental" error que cometió y que provocó un terrible accidente con una quitanieves, o su experiencia cercana a la muerte.

El actor compartió una nueva perspectiva sobre la tragedia que tuvo lugar el día de Año Nuevo de 2023, cuando fue arrastrado bajo la quitanieves afuera de su casa en Lake Tahoe, según Daily Mail UK .

"No puse el freno de mano ni desactivé las orugas de acero", reveló Renner, de 54 años, en sus próximas memorias, que narran el accidente casi fatal. "En ese momento —un momento inocente, crucial y transformador—, ese pequeño pero monumental desliz mental cambiaría el curso de mi vida para siempre".

Renner estaba en la cabina de su enorme máquina quitanieves de 6.300 kilos cuando se dio cuenta de que su sobrino corría peligro. Saltó para intentar salvarle la vida.

"Mis pies se desprendieron de las vías en movimiento y no llegué a la cabina. Salí disparado hacia adelante, sin control", escribió. "En esa fracción de segundo, salí disparado de las vías metálicas giratorias, agitando los brazos. Dejé caer las vías, me impulsé hacia adelante y caí sobre el hielo compactado, donde mi cabeza golpeó el suelo con fuerza y me abrí un corte al instante".

Se oyeron terribles crujidos mientras 6.200 kg de maquinaria de acero galvanizado se deslizaban lenta, inexorablemente y monótonamente sobre mi cuerpo. Era una banda sonora espantosa.

Este catastrófico accidente con quitanieves que lo dejó con 38 huesos rotos, un pulmón colapsado y un hígado perforado ha sido nada menos que extraordinario.

El sobrino de Renner, con su rápida reacción, pudo ofrecer ayuda inmediata hasta que llegaron los servicios de emergencia. El actor fue trasladado en helicóptero a un hospital cercano, donde permaneció más de dos semanas, sometido a múltiples cirugías.

A pesar de la gravedad de sus heridas, incluida la perforación del hígado por una de sus costillas rotas, la determinación de Renner de recuperarse se mantuvo inquebrantable.

En los días posteriores al accidente, surgieron detalles que revelaron la desgarradora secuencia de los hechos. Mientras la máquina quitanieves se dirigía a toda velocidad hacia su sobrino, Renner corrió desesperadamente para volver a la cabina, pero trágicamente, fue arrastrado y aplastado.

A pesar de las dificultades, Renner se ha recuperado increíblemente y recientemente regresó a trabajar en el set, filmando 'Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery', la tercera entrega de la popular serie Knives Out.

En una emotiva reflexión sobre su recuperación, Renner compartió: "He perdido mucha carne y hueso, pero me he renovado y he recuperado el amor, y el titanio", bromeó, añadiendo un toque de humor a la dolorosa experiencia. También reveló que el amor por su sobrino, a quien intentaba proteger, fue la fuerza impulsora de su notable resiliencia. "Volvería a pasar por todo esto para salvar a mi sobrino", dijo.

Mientras continúa su recuperación, las memorias de Renner, que se publicarán el 29 de abril, narran su proceso de recuperación. Describió a la revista People que el proceso de escritura fue catártico, reflexionando sobre cada detalle del accidente y la posterior sanación.