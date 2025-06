@Anitta shares that she chose her stage name from a Brazilian television series, and what wisdom she would share with her younger self. #Anitta #TODAYShow #CitiConcertSeries Sponsored by Citi Anitta diz que escolheu o seu nome artístico de uma novela brasileira e que conselhos daria ao seu eu mais jovem. Anitta comparte qué escogió su nombre de artista de una serie brasileña y qué sabiduría compartiría con su yo-más-joven.