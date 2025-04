Los últimos seis meses encontraron al actor mexicano Eduardo Yáñez, de 64 años, en una guerra para recuperar su salud. Ahora que está mejor, el legendario actor de telenovelas acudió a las redes sociales para hablar de los temblores en las manos que desataron los rumores de que tenía mal de Parkinson.

Las versiones de que el icónico artista tenía severos problemas neurológicos surgieron en noviembre de 2024, después de que algunos testigos reportaron que habían visto cómo le temblaban las manos. Inicialmente se pensó que las afirmaciones eran falsas, pero un video publicado por el periodista Jorge Carvajal lo mostró haciendo movimientos involuntarios con sus manos.

Luego, el propio Yáñez confesó que era verdad.

De hecho, los temblores eran tan persistentes que lo llevaron a buscar a su médico de cabecera, quien lo refirió a un neurólogo y así lo explicó:

"Afortunadamente, el doctor me dijo que era una reacción producida por el medicamento que tomo antidepresivo para combatir la depresión, y tuve esa reacción. La verdad que sí, me duró un par de semanas hasta que fui a ver al neurólogo y me quitó la mayoría de los medicamentos. Me dejó solamente uno. Me hicieron exámenes de todo tipo y salí sin mal de Parkinson.

A todos aquellos que les alegre esta noticia, al igual que a mí me alegró se los agradezdeco. Les deseo lo mejor del mundo porque es muy gacho porque cuando uno esta pasando algo así y no sabes que tienes".