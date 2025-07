El actor chileno Pedro Pascal está en la cima del mundo, enfundado en un traje de superhéroe y liderando una de las franquicias más queridas de Marvel The Fantastic Four, o Los Cuatro Fantásticos. Pero detrás de cada paso gigante que da en Hollywood, hay una voz que lo celebra con una mezcla de ternura, orgullo y complicidad: la de su papá, el doctor de José Balmaceda.

En una entrevista reciente concedida en Chile, el padre del actor confirmó con total naturalidad lo que los fans del MCU querían oír: la crítica está recibiendo la película con entusiasmo y, si todo sigue como va, ya hay secuela en camino.

"Me tocó la suerte de poder ir al set en los estudios cerca de Londres", reveló Pepe Balmaceda emocionado, detallando que compartió varios días con Pedro y que incluso conoció a todos los actores del elenco. "Todos simpatiquísimos, muy cercanos. Ninguno que se crea muy estrella", dijo, confirmando algo que muchos fans sospechaban: el ambiente entre los nuevos Cuatro Fantásticos es todo menos tóxico.

La película, Fantastic Four: First Steps, se estrenó oficialmente el 25 de julio en Estados Unidos y ya está encendiendo la taquilla. Recaudó más de 24 millones de dólares solo en funciones previas y se espera que supere los 100 millones en su primer fin de semana en Norteamérica. Las primeras críticas coinciden con lo que el papá de Pascal comentó: reseñas positivas de Estados Unidos y Francia ya circulan entre los círculos especializados.

Para el padre del actor, ver a su hijo como un superhéroe tiene una carga emocional especial. "Cualquier película de Pedro a mí me emociona porque sé lo que le costó llegar", confesó. Y agregó: "Me gusta humano y espero que me guste harto como superhéroe". Esa mezcla de humildad y alegría genuina es quizás lo más chileno que se ha dicho jamás sobre el MCU.

Pero lo más jugoso llegó al final de la charla: "Creo que les queda una película más de la serie y si esta le va bien, seguro que hace una secuela". Nada de rumores: el señor Pascal lo dice con la naturalidad de quien ya lo sabe, porque lo escuchó en casa, quizá entre un café y una empanada.

Y tenía razón. Pedro Pascal no solo ya filmó su debut como Reed Richards, sino que está confirmado en Avengers: Doomsday, que se estrena en diciembre de 2026. Su participación forma parte de una estrategia mayor de Marvel para integrar a los Fantastic Four en el eje central del multiverso, tal como lo sugieren las escenas post-créditos de First Steps.

Sin embargo, sus palabras dan a entender que ya está planificada una secuela de Los Cuatro Fantásticos, porque aunque solo lleva un día en los cines ya le está yendo excelente. Según Variety, la cinta ya ha recaudado 23 millones de dólares en 24 horas, incluso superando a la muy exitosa entrega de Superman.

Por si fuera poco, el actor asistió a la premiere en Los Ángeles junto a sus hermanas, y los medios no tardaron en bautizarlos como "la familia fantástica real". Pedro Pascal no solo es el nuevo líder de los Cuatro Fantásticos, también es el ejemplo perfecto de que, con esfuerzo, ternura y una familia que cree en ti, incluso los sueños más cósmicos pueden hacerse realidad.

Y si aún quedaban dudas sobre si a su papá le gusta verlo de superhéroe, la respuesta ya está clara: le encanta.