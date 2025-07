Las famosas hermanas Dakota y Elle Fanning, quienes se dieron a conocer como actrices infantiles y han logrado hacer una exitosa carrera en Hollywood como adultas, harán su primera aparición juntas en la pantalla como coprotagonistas en el próximo drama de la Segunda Guerra Mundial, The Nightingale.

Este proyecto marca una colaboración histórica entre las hermanas de la vida real que han seguido carreras actorales separadas durante más de dos décadas.

La película, cuyo estreno está previsto para el 12 de febrero de 2027, adapta la exitosa novela de Kristin Hannah sobre dos hermanas francesas que alcanzan la mayoría de edad durante la Segunda Guerra Mundial y su lucha por sobrevivir a la ocupación alemana de su país. La historia se inspira en las valientes mujeres de la Resistencia francesa que ayudaron a los aviadores aliados a escapar del territorio ocupado por los nazis y ocultaron a niños judíos de la persecución.

"El Ruiseñor será la primera vez que actuemos juntas en pantalla. Hemos interpretado al mismo personaje a diferentes edades, pero nunca nos hemos hablado delante de una cámara. Durante años, buscamos una película que hiciéramos juntas, y entonces apareció esta joya", dijeron las hermanas Fanning en un comunicado conjunto.

El proyecto representa un hito importante para ambas actrices, quienes comenzaron sus carreras como estrellas infantiles, pero nunca han compartido diálogos en la misma producción. En 2001, aparecieron en "Yo soy Sam" junto a Sean Penn, pero Elle interpretó la versión joven del personaje de Dakota, lo que significa que no tuvieron escenas juntas. También compartieron un papel en la miniserie de 2002 "Venganza" en circunstancias similares.

Desde esas primeras colaboraciones, las hermanas han desarrollado trayectorias profesionales distintas. Dakota, que ahora tiene 31 años, se dio a conocer en películas como "Uptown Girls", "Man on Fire", la saga "Crepúsculo" y "Once Upon a Time in Hollywood", además de protagonizar la serie de televisión "The Alienist". Elle, de 27 años, se dio a conocer por su trabajo con la directora Sofia Coppola en "Somewhere" y "The Beguiled", además de por su papel de Aurora en la saga "Maléfica".

La próxima película será dirigida por Michael Morris, y la producción avanza tras años de desarrollo. La novela de Hannah se ha publicado en 45 idiomas y ha vendido más de 3,5 millones de ejemplares solo en Estados Unidos, convirtiéndose en un éxito de ventas del New York Times.

"Como hermanas, compartir nuestro arte y dar vida a una historia tan conmovedora es un sueño hecho realidad", continuaron las hermanas Fanning en su comunicado. El anuncio se hizo en las redes sociales oficiales de la película, donde se publicó una imagen del libro junto con el guion, preguntando a los fans: "¿Ya podemos comprar entradas?".