La actriz y empresaria latina Jessica Alba está estrenando romance, y su nuevo galán no es cualquier actor: se trata de Danny Ramírez, el artista colombo-mexicano que ha pasado de ser un rostro emergente en Hollywood a convertirse en una de los intérpretes latinos más importantes del cine de acción.

Ahora, tras un divorcio muy mediático, la creadora de la marca de productos para el cuidado personal y la belleza The Honest Company y protagonista de cintas como Spy Kids y Los 4 Fantásticos ha sido vista, primero de viaje, luego saliendo y ahora besando apasionadamente a este actor de raíces latinas que creció en Miami y que, hasta hace poco, era más conocido por su papel como "Fanboy" en Top Gun: Maverick.

Pero ¿quién es realmente Danny Ramírez? ¿Cómo llegó hasta ahí y por qué está en boca de todos?

Danny nació el 17 de septiembre de 1992 en Chicago, pero creció en Miami, Florida, en un hogar de madre colombiana y padre mexicano. De pequeño soñaba con ser atleta profesional. Fue parte de los equipos de fútbol y fútbol americano, pero una lesión en el tobillo lo alejó de las canchas. Ese golpe lo obligó a reinventarse y lo llevó directo a la actuación.

Estudió en la NYU Tisch School of the Arts, una de las escuelas de arte dramático más prestigiosas del país. Desde ahí comenzó una carrera que ha ido creciendo paso a paso, sin escándalos, pero con mucho talento.

De la televisión a Marvel: una carrera en ascenso

Danny debutó en series como The Affair, Orange Is the New Black y The Gifted. En 2018, su papel en On My Block de Netflix lo hizo popular entre el público joven, pero fue su participación en Top Gun: Maverick (2022) la que lo catapultó a otro nivel. Interpretó al teniente Mickey "Fanboy" García junto a Tom Cruise, en una película que rompió récords de taquilla y lo posicionó como un nuevo rostro del cine de acción.

Pero su gran salto fue entrar al Universo Cinematográfico de Marvel. En The Falcon and the Winter Soldier, interpretó a Joaquín Torres, un joven militar que termina recibiendo el escudo del nuevo Capitán América.

En la película Captain America: Brave New World, Ramírez se convirtió oficialmente el nuevo Falcon, marcando un hito como el primer actor latino en encarnar a un superhéroe de peso dentro de Marvel. Incluso, antes de que Pedro Pascal fuera Mr Fantasic en la nueva película de Los Cuatro Fantásticos.

El romance con Jessica Alba

La noticia explotó a mediados de julio de 2025: Jessica Alba, de 44 años, estaba saliendo con un actor 13 años menor. Los paparazzi los captaron saliendo de cenar en Los Ángeles, pero las imágenes que confirmaron todo fueron las que mostraron a Danny y Jessica besándose frente a la casa de ella. Él la tomaba del rostro con ternura. Ella sonreía.

Las redes sociales explotaron. Algunos celebraron que Jessica estuviera rehaciendo su vida tras su separación de Cash Warren, su esposo por 16 años. Otros se enfocaron en él: ¿quién era este joven guapo con mirada intensa que la tenía embobada?

Fuentes cercanas aseguran que la relación es reciente pero intensa, y que aunque por ahora se lo están tomando con calma, ambos están felices y compartiendo tiempo juntos. Se les ha visto cenando, paseando y pasando tiempo con amigos. Según People, "Jessica está disfrutando esta nueva etapa y Danny la hace reír".

Un galán con energía de superhéroe... y de reguetón

Pero no todo ha sido Marvel y películas militares. Danny también se ha hecho un nombre en el mundo del entretenimiento latino. Este año protagonizó el video musical de Karol G, titulado Papasito, donde aparece bailando sensualmente con la cantante paisa. Las redes lo bautizaron "el nuevo sex symbol latino".

También apareció en el videoclip de Mercedes, la canción de Becky G y Óscar Maydon, mostrando su versatilidad frente a la cámara en contextos completamente distintos.

Para convertirse en Falcon, Danny se sometió a un riguroso entrenamiento. Según él mismo contó en entrevistas, bajó más de 17 libras y se preparó "de forma natural" para interpretar a un superhéroe con autenticidad. "Todo fue al natural", dijo, en referencia a no usar suplementos ni esteroides.

Ese nivel de compromiso físico y emocional ha llamado la atención de directores y productoras, quienes lo ven como una figura en ascenso que combina carisma, técnica y un fuerte sentido de identidad.

Además de sus roles en Marvel y Top Gun, Danny acaba de aparecer en la segunda temporada de The Last of Us (HBO) interpretando a Manny, un personaje clave dentro de la historia. También participó en Black Mirror y está desarrollando su propio proyecto como director: un drama sobre fútbol que coproducirá junto a David Beckham.

Un romance no tan secreto

Jessica Alb, de 44 años, a atraviesa una etapa de transformación personal. Luego de su divorcio, ha hablado abiertamente de querer reconstruir su vida desde un lugar más honesto, sin los apegos del pasado. Con tres hijos y una carrera consolidada en el cine y los negocios, la artista está apostando por la conexión, la risa y las nuevas experiencias.

Y todo indica que Danny Ramírez, de 32 años, llegó justo en ese momento. Él representa la energía de lo nuevo: es carismático, talentoso, bilingüe, conectado con sus raíces y sin miedo de bailar en un video con Karol G o besar a una estrella de Hollywood frente a los paparazzi.