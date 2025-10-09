El veterano actor Ron Dean, celebrado por sus memorables papeles secundarios en películas icónicas como El Club de los Cinco y El Fugitivo, falleció el 5 de octubre en un hospital de Chicago a los 87 años.

Te recomendamos: Dolly Parton confiesa que su crisis de salud está conectada con la enfermedad mortal que sufrió su marido

No se ha revelado la causa de la muerte, aunque su pareja de muchos años, Maggie Neff, reveló que Dean había estado luchando contra una enfermedad prolongada.

Nacido como Ronald Charles Dean el 15 de agosto de 1938 en Chicago, Dean forjó una distinguida carrera interpretando a agentes del orden y figuras de autoridad de tono severo. Sus raíces en Chicago y su carácter auténtico lo convirtieron en la elección natural para papeles que requerían una audaz sensibilidad urbana. Dean comenzó su carrera cinematográfica a mediados de la década de 1970 y, para 1983, ya trabajaba con regularidad, consolidándose como un actor de carácter confiable con casi 100 créditos en cine y televisión.

Dean se hizo conocido tempranamente por su papel de detective en la exitosa película de Tom Cruise, "Risky Business", en 1983. Posteriormente, trabajó con Cruise en dos películas más: "El color del dinero" (1986) y "Cocktail" (1988), donde interpretó al tío de Cruise. En el aclamado clásico de John Hughes de 1985, "El club de los cinco", Dean interpretó al estricto padre del atleta Andrew Clark, interpretado por Emilio Estevez.

El director Andrew Davis se convirtió en uno de los colaboradores más frecuentes de Dean, apareciendo en siete películas a lo largo de su relación profesional. Su colaboración produjo algunas de las obras más destacadas de Dean, como "Above the Law" (1988), "The Package" (1989) y el thriller nominado al Óscar "The Fugitive" (1993), donde Dean interpretó al detective Kelly junto a Harrison Ford y Tommy Lee Jones.

La carrera posterior de Dean incluyó un memorable papel como el corrupto detective Wuertz en "Batman: El Caballero de la Noche" (2008) de Christopher Nolan. Su extensa carrera televisiva incluyó apariciones especiales en series aclamadas como "Frasier", "Urgencias", "El Ala Oeste de la Casa Blanca", "Policías de Nueva York", "Se ha escrito un crimen" y "CSI: Investigación en la Escena del Crimen". Tuvo papeles recurrentes en "Early Edition" como el detective Marion Zeke Crumb y apareció en varios episodios de "Chicago Fire" como el jefe de bomberos James Whoritsky.

A lo largo de su carrera, Dean mantuvo una estrecha relación con la comunidad teatral de Chicago. Recibió una nominación al Premio Jefferson en 1996 por su papel secundario en "Supple in Combat" de la Compañía de Teatro Steppenwolf. Su última aparición en pantalla fue en un episodio de 2016 de "Chicago PD" como Ray Sharansky.

La muerte de Dean marca el final de una trayectoria extraordinaria: desde una juventud problemática hasta convertirse en un artista respetado que encarnó el espíritu del talento de Chicago durante más de tres décadas. Sus auténticas interpretaciones de personajes de la clase trabajadora y agentes del orden dejaron una huella imborrable tanto en el cine como en la televisión, lo que le valió el reconocimiento como uno de los actores de carácter más fiables de Hollywood.