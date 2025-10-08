Timothée Chalamet parecía optimista durante una salida nocturna en Nueva York, mientras que Kylie Jenner parecía distante, marcando la primera aparición pública de la pareja junta en meses. Después del Festival de Cine de Nueva York, donde se estrenó Marty Supreme, su última película, los dos fueron a la after-party.

En Reddit, se viralizó un video de Chalamet de muy buen humor, riendo e interactuando con los comensales. Mientras tanto, Jenner estaba sentada cerca, concentrada en su teléfono.

La experta en lenguaje corporal Judi James declaró a Mirror US que su comportamiento animado contrastaba marcadamente con el de ella. Explicó que Chalamet parecía ser "el alma de la fiesta", mientras que la postura tranquila de Jenner daba la impresión de estar "aburrida".

James señaló que este tipo de lenguaje corporal puede crear lo que ella llamó un "efecto de manta mojadora" durante los eventos sociales cuando uno de los miembros de la pareja está totalmente involucrado y el otro no.

Añadió que Jenner parecía "el adulto en una fiesta de adolescentes", destacando la clara diferencia en su energía. James describió a Chalamet como alguien que "a menudo luce y actúa como el eterno adolescente", lo cual, según ella, forma parte de su atractivo.

Timothée Chalamet and Kylie Jenner are seen together at the #NYFF after-party of “Marty Supreme.” pic.twitter.com/yAwBHmDyXq — Variety (@Variety) October 7, 2025

Chalamet elogia a Paltrow en medio de rumores cinematográficos

Lejos de la fiesta, Chalamet fue noticia por sus elogios a Gwyneth Paltrow, su coprotagonista en "Marty Supreme".

Se refirió a ella como "una maestra" y "una artista increíble", y agregó que creció viendo a Paltrow en películas, en una entrevista con The Hollywood Reporter .

Aparecieron juntos en la 63.ª edición del Festival de Cine de Nueva York (NYFF) durante la proyección confidencial de la nueva película. La última vez que los vimos juntos fue en su película, donde simularon un romance con un beso francés en Central Park.

Paltrow declaró previamente a Vanity Fair que sus personajes comparten varios momentos íntimos en la película. Chalamet interpreta a Marty Mauser, un aspirante a jugador de tenis de mesa, mientras que Paltrow interpreta a la actriz Kay Stone.

La película, dirigida por Josh Safdie, se estrenará en los cines el 25 de diciembre.