Max Ehrich, actor y ex prometido de Demi Lovato , fue detenido en Florida luego de un presunto incidente de violencia doméstica contra un miembro de la familia.

Ehrich fue arrestado el martes por la noche tras un cargo de agresión contra una persona de 65 años. Tras pagar una fianza de 1.000 dólares, fue puesto en libertad el miércoles.

Según fuentes policiales que hablaron con TMZ , el arresto ocurrió en la residencia de un miembro de la familia, donde Ehrich había estado activo en las redes sociales horas antes del arresto.

Había estado transmitiendo en vivo con su madre en la habitación. Las autoridades no han revelado la identidad de la presunta víctima.

Comportamiento problemático en línea

Antes de que se supiera su arresto, el comportamiento de Ehrich en línea generó preocupación entre sus fans. Varios usuarios informaron que realizó repetidas transmisiones en vivo en Instagram, lo que causó angustia en su madre.

Un espectador escribió, según el Daily Mail : "Max Ehrich está haciendo una imitación de Aaron Carter y Kanye West en este momento y es muy preocupante".

Otro dijo que estaba "constantemente haciendo transmisiones en vivo en Instagram" con "su pobre madre llorando en un rincón".

Ehrich también compartió el número de teléfono de su madre con una leyenda pidiendo a sus seguidores que "le dieran un zelle a mi mamá".

Las secciones de comentarios se llenaron rápidamente de mensajes que pedían intervención. Un usuario escribió: "¿Dónde está su familia? ¿Mamá, papá, abuelos, hermanos, alguien?".

Otro preguntó: "¿Está en psicosis activa o algo así? ¿Qué está pasando?"

Pasado con Demi Lovato

Ehrich empezó a salir con Lovato a principios de 2020. Anunciaron su compromiso en julio de ese año, tras cuatro meses juntos. En aquel momento, Lovato escribió: "Te amo para siempre, mi amor. Mi pareja. ¡Por nuestro futuro!".

Ehrich publicó su propio mensaje llamándola "cada canción de amor, cada película, cada letra, cada poema".

Su relación terminó en septiembre de 2020. Tras la separación, Ehrich publicó mensajes crípticos en línea, incluidos "#FreeDemi" y "#FreeDemetria", que los fanáticos interpretaron como dirigidos a su círculo íntimo.

Desde entonces, Lovato siguió adelante y se casó con el músico Jutes en mayo durante una ceremonia privada en California.