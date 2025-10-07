¿Vacaciones familiares? Sí. ¿Pero con bisturí incluido? También. La influencer Verónica Apice se volvió viral en TikTok luego de publicar un video donde documenta cómo ella y cuatro miembros de su familia se realizaron cirugías plásticas durante un viaje a Colombia. El costo total: más de $68,000 dólares. Pero para esta familia mitad colombiana, mitad italiana, el quirófano no es novedad: es tradición.

Te recomendamos: Hallan muerta a la presentadora de televisión latina e influencer Jennifer Nicole Rivas

"Mi mamá siempre se ha hecho cirugías. Desde chiquita la veía empacando para ir a Colombia. Es parte de nuestra normalidad", contó a People Verónica, de 27 años, criada en Miami. "Mi abuela, mis tías, mis primas, todas se han operado en algún momento. Crecí con la idea de que esto era lo normal."

Colombia no fue un destino al azar. Es la tierra de su madre, pero no fue la única razón. "Amamos a los cirujanos plásticos colombianos, son los mejores", afirmó Damaris Pauline, madre de Verónica, de 65 años, quien comenzó su historial quirúrgico con una abdominoplastia y un lifting tipo ponytail hace casi dos décadas.

El viaje de este verano fue la segunda vez que la familia se embarcó junta en una "vacación quirúrgica". A bordo: mamá, papá, tía, tío y Verónica. En esta ocasión, las operaciones incluyeron lifting facial, liposucción, reducción de senos, blefaroplastias, rinoplastias y una reducción de BBL (glúteos) para Verónica, quien explicó que estaba "lista para bajarle al volumen".

"Operarse juntos nos dio paz"

Para muchos, la idea de someterse a una cirugía estética en otro país ya es arriesgada. Hacerlo con toda tu familia, impensable. Pero para Verónica y los suyos, fue todo lo contrario.

"Harry, mi tío, se sintió más tranquilo sabiendo que todos estábamos ahí. No tuvo miedo en ningún momento", relata. "Ir acompañado te cambia toda la experiencia".

"Sentirnos apoyados durante la recuperación hizo la diferencia", añadió su tía Luz. "Fue como una especie de retiro, pero con fajas, drenajes y risas familiares".

Influencer viral con cicatrices visibles y emocionales

Verónica, que ha perdido más de 150 libras gracias a una manga gástrica en 2019, reconoce que las operaciones han transformado su cuerpo, pero también su manera de percibirse.

"Ahora cuando entro a un lugar y alguien me mira, no sé si es porque quieren conocerme o porque se fijaron en mis curvas", confiesa. "La cirugía estética cambia muchas cosas, pero no siempre te prepara para el impacto emocional."

También revela que en 2024 casi muere por sepsis tras una cirugía en Miami. "Fue un llamado de atención fuerte. Pero no me detuvo del todo."

¿Lo volverían a hacer?

Sí. Aunque Vincent, el padre de Verónica, quien pagó los más de $68,000 dólares por las operaciones, bromea: "Lo haría de nuevo... pero no si tengo que pagar por todos otra vez."

Esta familia, mezcla explosiva de una madre colombiana y un padre italiano, vive la vida a su manera. "Mi mamá es la más llamativa del lugar, le encanta ser el centro de atención, y mi papá simplemente dice: "Haz lo que te haga feliz", dice Verónica. Y así, entre cirugías, afecto y glamour tropical, siguen escribiendo su historia viral... con bisturí incluido.