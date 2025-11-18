Tom Cruise ha roto su silencio sobre la inesperada ruptura de su exesposa, Nicole Kidman, y el cantante de country Keith Urban, 19 años después de su divorcio.

Una fuente cercana a la pareja declaró al International Business Times que Cruise consideraba la ruptura de Nicole con Urban como un "karma" por la forma en que ella manejó su divorcio en 2001.

"Cuando Tom y Nicole se separaron, él se llevó toda la culpa y ella toda la compasión. Lo pintaron como el malo... eso lo persiguió durante años", dijo una fuente.

La fuente explicó que Cruise se sintió dolido por la forma en que el público percibió su separación: "A Tom le dolió mucho la forma en que Nicole manejó su ruptura. Salió en televisión, hizo comentarios despectivos sobre su altura y se hizo la víctima, mientras que él permaneció en silencio y recibió los golpes".

Según los informes, Cruise se siente reivindicado por el reciente divorcio de Nicole Kidman y Keith Urban.

"Sigue de cerca las noticias del divorcio y, en parte, siente lástima por ella, pues sabe cuánto está sufriendo. Al mismo tiempo, se felicita a sí mismo y les dice a sus allegados que esto es el karma en acción. En resumen: pensaba que eran una pareja sobrevalorada que, desde el principio, claramente tenía muy poco en común; ahora el tiempo le ha dado la razón", afirma la fuente.

Según un reportaje del Daily Mail, Cruise y Kidman estuvieron casados desde 1990 hasta 2001 y tuvieron dos hijos, Conor e Isabella. Su separación se debió, al parecer, a la negativa de Kidman a convertir a sus hijos a la Cienciología.

Tom Cruise se casó posteriormente con la actriz Katie Holmes en 2006. Tienen una hija, Suri. Se divorciaron en 2012 y Cruise está distanciado tanto de Holmes como de Suri.

Keith Urban también rompió su silencio y recurrió a las redes sociales para compartir detalles sobre su nuevo reality show estadounidense, "The Road", presentado por Blake Shelton. Entre una serie de mensajes, Urban reflexionó sobre los desafíos de la vida de gira:

"Cuando te despiertas en un autobús de gira a las 3:30 de la mañana, enfermo como un perro, en medio de la nada, completamente solo y miserable... Te preguntas: '¿Por qué estoy haciendo esto?' La única respuesta posible es: Porque para esto nací."

Las reflexiones de la cantante nacida en Nueva Zelanda llegaron semanas después de que Kidman solicitara el divorcio el 30 de septiembre, poniendo fin a su matrimonio de 19 años.

Fuentes cercanas sugieren que las apretadas agendas de la pareja y la supuesta crisis de la mediana edad de Urban contribuyeron a la separación. Nicole Kidman presentó la demanda alegando diferencias irreconciliables y comparte la custodia de sus hijas, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14, con Urban.