Después de​‍​‌‍​‍‌​‍​‌‍​‍‌ casi 20 años de matrimonio, se dice que Nicole Kidman se está concentrando en sus hijas y en mantener su propio equilibrio emocional mientras se separa de la estrella del country Keith Urban.

La actriz australiana, de 58 años, que inició el divorcio en septiembre, ha sido retratada por personas cercanas a ella como una persona positiva durante el cambio de sus circunstancias.

La información proporcionada a Us Weekly por fuentes muestra que Kidman está "en un buen estado mental", pero también confiesa que no ha sido un viaje fácil.

"Lo más difícil es gestionar la dinámica con sus hijas", dijo una fuente cercana. La expareja tiene dos hijas: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

Priorizar la familia y la estabilidad

Allegados a Kidman afirman que su prioridad es mantener la normalidad en casa. "Lo último que Nicole quería era una familia destrozada", declaró una fuente a Us Weekly. "Educó a sus hijas para que fueran fuertes y les está dando el ejemplo".

Se dice que la estrella de "Baby Girl" está creando "nuevas tradiciones" con sus hijas y trabajando para mantener su entorno "estable y amoroso".

Se dice que Kidman,​‍​‌‍​‍‌​‍​‌‍​‍‌ que todavía asiste a grandes eventos de moda y estrenos de películas, está manejando la ruptura de una manera muy decente.

Hace poco, la fotografiaron en la Semana de la Moda de París junto con Sunday y Faith, en la que evidentemente fue su primera salida como trío después de la pausa. Sunday también publicó fotos del viaje en Instagram, una de las cuales es una divertida foto de su madre haciendo el signo de la paz.

Fuentes cercanas dijeron a Us Weekly que Kidman y Urban habían estado separados en silencio antes de la presentación y que la transición se sentía "más como un cambio que como un shock".

Detalles de custodia y divorcio

Según el Daily Mail , los documentos del divorcio muestran que Kidman será la madre con residencia principal de sus hijas, y Urban tendrá la custodia durante 59 días al año.

La ex pareja acordó compartir decisiones importantes relacionadas con sus hijos, incluida la educación y las actividades extracurriculares.

Ninguno de los padres recibirá manutención para los hijos ni para el cónyuge, ya que, según se informa, Urban "pagó por adelantado todas las obligaciones de manutención de los hijos".

La presentación también indicó que ambas partes "brindarán una relación amorosa, estable, consistente y enriquecedora con los niños".

El acuerdo notariado fue firmado por Kidman el 6 de septiembre y por Urban el 29 de agosto.

Kidman​‍​‌‍​‍‌​‍​‌‍​‍‌ y Urban se casaron en 2006. Se dice que su ruptura tomó a Kidman por sorpresa, ya que Daily Mail escribió que la decisión la "tomó por sorpresa".

"Keith nunca ve a Nicole, ya sea porque ella está filmando o él está de gira", dijo una fuente. "Había mucho amor entre ellos, pero tal como están ahora, ya no son una pareja".