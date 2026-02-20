El príncipe Harry busca celebrar a los "héroes anónimos" en un impactante video tras el arresto del ex príncipe Andrés
Apenas horas después de que el ex príncipe Andrew Mountbatten-Windsor fuera arrestado bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, su sobrino, el príncipe Harry, apareció ante la cámara con un mensaje muy diferente.
Sin hacer mención a su tío caído en desgracia. En cambio, el príncipe Harry, sentado en lo que parecía una habitación iluminada de su casa de Montecito, California, pidió al público británico que buscara en otras partes: en salas de hospital, salas de estar familiares y clínicas saturadas, y que le ayudaran a encontrar a los "héroes anónimos más valientes" del Reino Unido.
"Cada año, uno de los momentos que más espero es pasar tiempo con los increíbles niños y familias que conozco a través de los Premios WellChild", dijo Harry en el video, publicado para lanzar las nominaciones a la ceremonia de 2026. "Estos niños y jóvenes viven con necesidades médicas complejas, desafíos que la mayoría de nosotros apenas podemos imaginar. Y, sin embargo, una y otra vez afrontan la vida con positividad, valentía, humor y una extraordinaria alegría de vivir".
Premios WellChild: La causa de larga data del Príncipe Harry
Durante 18 años, Harry ha sido patrocinador de WellChild, una organización benéfica del Reino Unido que apoya a niños y jóvenes gravemente enfermos para que puedan recibir atención en casa siempre que sea posible en lugar de en el hospital.
Describió la entrega de premios anuales como una celebración "mágica" y habló con evidente afecto. "Con sus sonrisas, su determinación y su amabilidad, nos muestran lo que realmente significa la fuerza", dijo.
WellChild estima que más de 100.000 niños en todo el Reino Unido viven con enfermedades crónicas y complejas, desde trastornos genéticos graves hasta cánceres y enfermedades neurológicas, que requieren atención las 24 horas. Los premios, enfatizó Harry, no son solo para los niños, sino también para la red que los rodea. "Se trata de reconocer a los hermanos que a menudo dejan de lado sus propias necesidades para cuidar a un hermano o hermana", dijo. "Y, por supuesto, se trata de honrar a los padres, cuidadores, enfermeras y profesionales que se entregan tanto cada día con dedicación, amor y compasión".
El príncipe Harry hace un llamamiento a los "héroes anónimos" de todo el Reino Unido
"Estos premios solo se pueden conseguir con vuestra ayuda", dijo Harry. "Así que, si conocéis a un niño que aprendió las rutinas del hospital antes de jugar en el parque, a un hermano que se convirtió en cuidador sin hacer mucho ruido, o a un padre o profesional cuya vida gira en torno al cuidado constante y desinteresado, por favor, nominadlo para el Premio WellChild".
Harry instó a la gente de todo el Reino Unido a pensar más allá de su círculo más cercano. "Puede ser un amigo en otra parte del Reino Unido, o un desconocido que ves en tu comunidad cada semana. Queremos saber de ellos".
Presentó cada nominación como algo más que una simple línea en un formulario. "Al nominar, no solo se reconoce un logro, se cuenta una historia", dijo. "Se pone de relieve la extraordinaria valentía, resiliencia y bondad que se manifiestan a diario en comunidades de todo el Reino Unido, a menudo invisibles y, con demasiada frecuencia, poco celebradas".
Ya están abiertas las nominaciones en varias categorías, incluyendo Niño o Joven Inspirador, Padre/Cuidador Inspirador y Profesional de la Salud Inspirador. El proceso está abierto a cualquier persona en el Reino Unido y las candidaturas pueden enviarse en línea hasta el 16 de marzo de 2026 en wellchild.org.uk/awards.
Harry finalizó su mensaje con una simple despedida: "Gracias por apoyar a WellChild y, por favor, nominen. Esperamos ver a algunos de ustedes en los Premios WellChild 2026".
