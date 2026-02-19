El tercer hijo de la reina Isabel II, Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrés, duque de York, celebró su cumpleaños el 19 de febrero de 2026, en circunstancias radicalmente diferentes a las de años anteriores.

El mismo día que festejaba sus 66 años de vida, la policía británica lo arrestó bajo "sospecha de mala conducta en un cargo público", un cargo relacionado con las revelaciones de documentos relacionados con Jeffrey Epstein. El arresto, llevado a cabo por la Policía del Valle del Támesis en su residencia en la finca de Sandringham, Norfolk, pone fin a años de descrédito para el hermano del rey Carlos III.

Mountbatten-Windsor, que en su día fue el segundo en la sucesión al trono británico y un oficial naval condecorado, ha visto sus títulos reales despojados, su papel público disminuido y su reputación empañada por vínculos con el difunto delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad, incluidas las acusaciones de conducta sexual inapropiada.

Aquí hay 10 datos esenciales sobre Andrew Mountbatten-Windsor, basándose en sus antecedentes, carrera, familia y los últimos acontecimientos a febrero de 2026.

Nombre completo y datos de nacimiento. Nacido como Andrew Albert Christian Edward el 19 de febrero de 1960 en el Palacio de Buckingham, Londres, es el tercer hijo y segundo varón de la reina Isabel II y el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Como descendiente directo, adoptó el apellido Mountbatten-Windsor —el apellido con guion establecido para los hijos de la reina Isabel II— tras la eliminación de su título principesco a finales de 2025. Fue el primer hijo de un monarca británico reinante desde la princesa Beatriz, hija de la reina Victoria, en 1857. Estatus Real Temprano y Línea de Sucesión. Al nacer, Mountbatten-Windsor ocupaba el segundo lugar en la línea de sucesión al trono británico, por detrás de su hermano mayor, Carlos (actualmente el rey Carlos III). Tras el fallecimiento de la reina Isabel II en 2022 y los cambios posteriores, permanece en la línea —actualmente en octavo lugar— a pesar de no ostentar títulos reales ni ejercer funciones oficiales. Su posición persiste porque su destitución requiere una acción parlamentaria específica en virtud de la Ley de Sucesión a la Corona. Carrera militar en la Marina Real Británica. Mountbatten-Windsor se unió a la Marina Real Británica en 1979 y sirvió durante la Guerra de las Malvinas de 1982, participando en misiones de helicóptero desde el HMS Invincible. Posteriormente, se convirtió en instructor de helicópteros y comandó el buque de guerra HMS Cottesmore. Su servicio recibió elogios, en marcado contraste con las controversias posteriores. Se retiró del servicio activo en 2001, tras 22 años. Matrimonio con Sarah Ferguson. En 1986, se casó con Sarah Ferguson, quien se convirtió en la duquesa de York. La reina Isabel II lo nombró duque de York, conde de Inverness y barón de Killyleagh el día de su boda, títulos históricamente vinculados a su abuelo materno, el rey Jorge VI, y a su bisabuelo, el rey Jorge V. La pareja se separó en 1992 en medio del escrutinio de la prensa sensacionalista y se divorció en 1996, aunque han mantenido una relación amistosa tras el divorcio. Hijas: Princesa Beatriz y Princesa Eugenia. El matrimonio tuvo dos hijas: la Princesa Beatriz (nacida el 8 de agosto de 1988) y la Princesa Eugenia (nacida el 23 de marzo de 1990). Ambas conservan sus títulos de princesa como nietas de un soberano por línea masculina, a pesar de la desposesión de su padre. Beatriz, de 37 años, está casada con Edoardo Mapelli Mozzi y tiene dos hijas; Eugenia, de 35 años, está casada con Jack Brooksbank y tiene dos hijos. Las hijas siguen siendo miembros de la realeza sin empleo y se han mantenido prácticamente al margen de la atención pública debido a las controversias familiares. De 2001 a 2011, Mountbatten-Windsor ejerció como Representante Especial del Reino Unido para Comercio Internacional e Inversión. Este cargo, no remunerado, consistía en promover las empresas británicas en el extranjero, pero fue objeto de críticas por sus gastos y asociaciones. Dimitió en 2011 en medio del escrutinio público sobre sus vínculos con Epstein. Asociación con Jeffrey Epstein. La larga amistad de Mountbatten-Windsor con Epstein, quien falleció en 2019 mientras esperaba el juicio por tráfico sexual, fue crucial para su caída pública. Enfrentó acusaciones de abuso sexual por parte de Virginia Giuffre, las cuales él ha negado. Una entrevista en BBC Newsnight en 2019, donde defendió su conexión con Epstein y negó las acusaciones de Giuffre, fue ampliamente criticada y provocó su retirada de sus funciones reales públicas en noviembre de 2019. Despojo de Títulos Reales. A principios de 2022, la reina Isabel II lo despojó de sus afiliaciones militares y del uso del tratamiento de "Su Alteza Real" en medio de la demanda de Giuffre. Resolvió el caso civil extrajudicialmente ese mismo año. A finales de 2025, el rey Carlos III revocó los títulos restantes, incluido el de duque de York. Actualmente vive en privado, tras mudarse recientemente de Royal Lodge en Windsor a Wood Farm en la finca de Sandringham. Arresto reciente por cargos de mala conducta. El 19 de febrero de 2026, día de su 66.º cumpleaños, la Policía de Thames Valley arrestó a Mountbatten-Windsor bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, un delito que conlleva una pena máxima de cadena perpetua. El arresto se relaciona con acusaciones de que compartió información confidencial gubernamental o comercial con Epstein durante su función de enviado antes de 2011, basándose en recientes revelaciones del expediente de Epstein. La policía registró propiedades en Berkshire y Norfolk, y permanece detenido. Ha negado cualquier irregularidad, y sus partidarios señalan que las acusaciones se derivan de antiguas relaciones. Estado actual e impacto familiar. Mountbatten-Windsor ya no es miembro activo de la realeza; vive discretamente, pero se enfrenta a un constante escrutinio legal. Su arresto ha reavivado el debate sobre la responsabilidad real y el alcance del escándalo de Epstein. Los títulos y los puestos de sucesión de sus hijas permanecen inalterados, conservando su condición de sobrinas del rey Carlos III. La familia ha mantenido un perfil bajo, y su exesposa, Sarah Ferguson, ha expresado públicamente su apoyo ocasionalmente.

Los acontecimientos ponen de relieve la profunda transformación de una figura real antaño prominente. Mientras continúan las investigaciones, el futuro de Mountbatten-Windsor sigue siendo incierto en medio de las exigencias de transparencia en la conducta de la realeza y los cargos públicos.