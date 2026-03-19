El rapero estadounidense Mystikal se declaró culpable de violación en tercer grado ante un tribunal de Luisiana, evitando así la posibilidad de una cadena perpetua obligatoria en un caso que ha vuelto a poner de relieve su largo historial de problemas legales.

El hombre de 55 años, cuyo nombre real es Michael Tyler, se declaró culpable apenas unas semanas antes de que tuviera que comparecer ante el tribunal, lo que marcó un punto de inflexión significativo en el proceso derivado de su arresto en 2022 .

Un acuerdo con la fiscalía reduce los cargos graves.

Según The Guardian, Tyler se declaró culpable de un cargo menor de violación en tercer grado como parte de un acuerdo con la fiscalía.

Inicialmente se le imputaron varios cargos graves, entre ellos violación en primer grado, robo, agresión por violencia doméstica y detención ilegal, delitos que podrían haberle valido una condena a cadena perpetua si hubiera sido declarado culpable en un juicio.

El acuerdo de culpabilidad reduce significativamente su responsabilidad legal, y Tyler ahora se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión.

La audiencia tuvo lugar en un tribunal estatal en las afueras de Baton Rouge, y se espera que la sentencia se dicte en junio.

Las acusaciones detallan un encuentro violento.

El caso se centra en las acusaciones formuladas por una mujer que declaró a los investigadores haber sido víctima de una agresión violenta dentro de la casa de Tyler en 2022.

Según la fiscalía, la víctima denunció haber sido violada, golpeada y estrangulada, y afirmó además que Tyler le quitó el teléfono y las llaves del coche para impedir que se marchara.

Además, alegó que él la obligó a transferir dinero a través de Cash App antes de permitirle abandonar la propiedad.

Estas alegaciones constituyeron la base de los cargos originales, que los fiscales se habían estado preparando para presentar en el juicio antes del acuerdo de culpabilidad.

El caso se resolvió antes del juicio.

La decisión de Tyler de declararse culpable se produce poco antes del juicio programado para el 30 de marzo.

Al aceptar el acuerdo, evita el riesgo de un resultado más severo y, al mismo tiempo, da por concluido el caso penal sin un juicio completo.

Los acuerdos de culpabilidad de esta naturaleza son comunes en el sistema legal estadounidense, y a menudo permiten a los acusados aceptar cargos reducidos a cambio de renunciar a un juicio.

Su carrera se vio ensombrecida por problemas legales.

Mystikal, que fue una figura destacada del hip-hop a principios de la década de 2000, saltó a la fama con éxitos como ' Danger (Been So Long)' y obtuvo nominaciones a los premios Grammy a lo largo de su carrera.

Sin embargo, su carrera se ha visto ensombrecida durante mucho tiempo por problemas legales.

En 2004, fue condenado a seis años de prisión tras ser declarado culpable de agresión sexual y extorsión en un caso aparte relacionado con su peluquero.

Posteriormente, tras su liberación, se le exigió que se registrara como delincuente sexual.

Las detenciones posteriores, incluido un caso de violencia doméstica en 2012 y una acusación de violación en 2017 que finalmente fue desestimada, han seguido influyendo en la percepción pública del rapero.

Sentencia pendiente al concluir el caso.

Tras la declaración de culpabilidad, la atención se centra ahora en la sentencia, donde el tribunal determinará la duración de la pena de prisión de Tyler, dentro del máximo de 20 años.

El resultado marcará el último capítulo de un caso que se ha extendido durante casi cuatro años y que ha atraído una importante cobertura mediática.

Si bien la declaración de culpabilidad pone fin al proceso desde el punto de vista legal, también subraya la gravedad de las acusaciones y las consecuencias que ahora afronta el rapero.

Para Tyler, la decisión de aceptar una acusación menor puede haberle evitado una cadena perpetua, pero aún así lo deja enfrentando la perspectiva de un largo período tras las rejas.