La artista latina Jennifer López tropezó brevemente mientras interpretaba su exitosa canción "On the Floor" en el Coliseo del Caesars Palace, durante su actual espectáculo en Las Vegas, "Up All Night Live", el fin de semana. El momento fue grabado en video por un fan y rápidamente atrajo la atención en internet.

La artista de 56 años, que lucía un body negro brillante con un broche de rosa roja, intentó dar una patada como parte de su rutina de baile, pero perdió el equilibrio y tropezó. Rápidamente recuperó la estabilidad, aunque el breve resbalón provocó reacciones encontradas entre los espectadores.

"Parece que acabó en el suelo", bromeaba un comentario, haciendo referencia al título de la canción. Otros se centraron en el audio, cuestionando si la pista vocal continuaba a pesar del tropiezo, avivando así el debate sobre la interpretación en directo de López.

Sin embargo, muchos fans que asistieron al concierto defendieron la actuación de López. Un espectador calificó el espectáculo de "INCREÍBLE" y "mereció totalmente la pena", mientras que otro restó importancia al tropiezo, diciendo: "Apenas perdió el equilibrio. Supérenlo".

La residencia de López, que comenzó en diciembre de 2025, promete coreografías, cambios de vestuario y una selección de sus muchos éxitos. A pesar de algún que otro tropiezo, como el observado el viernes, tanto sus fans como la crítica reconocen la innegable fuerza física de sus actuaciones.

Las raíces de López en la danza se remontan a su juventud en el Bronx, donde se sumergió en el flamenco, el jazz y el ballet. Perfeccionó su técnica en el Ballet Hispanico y en el Phil Black Dance Studio de Manhattan, demostrando una auténtica dedicación a su arte, a pesar de los obstáculos.

En sus inicios como bailarina, formó parte del elenco del programa de sketches "In Living Color", lo que la ayudó a alcanzar el estrellato en la música y el cine.

Durante una reciente presentación con el rapero Ja Rule, Lopez demostró la gran química que existe entre ambos mientras actuaban juntos. Detrás de escena, Lopez trabaja en estrecha colaboración con el entrenador vocal Stevie Mackey para fusionar la voz con la coreografía y el espectáculo.

A pesar del debate en curso sobre si canta en directo o no, López sigue ofreciendo actuaciones electrizantes que demuestran su dilatada trayectoria de éxito en la industria.

Mientras tanto, casi dos años después de su separación del actor Ben Affleck, López habló abiertamente sobre las consecuencias emocionales de su divorcio, revelando que se tomó un descanso importante de su carrera para procesar el cambio en su vida.

Durante su aparición en Good Morning America el 11 de marzo, López dijo que "se tomó un año libre", cancelando giras y optando por quedarse en casa en lugar de distraerse con el trabajo o nuevas relaciones, según E!Online .

"Decidí quedarme en casa y asimilar lo sucedido sin huir de ello a través del trabajo, de otra persona, de nada. Simplemente sentarme", dijo.

López finalizó su divorcio de Affleck en enero de 2025, tras más de dos años de matrimonio. Según explicó, su prioridad era disfrutar al máximo del tiempo con sus mellizos de dieciocho años, Max y Emme.