La reunión del grupo musical Pussycat Dolls está en medio de una nueva polémica después de que una de sus fundadoras Carmit Bachar afirmara públicamente que fue excluida de las conversaciones sobre su regreso, reavivando viejas heridas justo cuando el grupo parecía estar a punto de protagonizar un regreso de gran repercusión.

El comunicado, emitido directamente por Bachar el 17 de marzo de 2026 a través de su cuenta verificada en redes sociales, ha reavivado las tensiones de larga data en torno a la historia fragmentada del grupo. También plantea interrogantes sobre la estructura y el liderazgo de una marca que alguna vez dominó las listas de éxitos mundiales. A medida que se intensifican las especulaciones sobre una posible reunión, la ausencia de una de sus integrantes originales ha transformado la celebración en controversia.

Bachar rompe el silencio sobre la supuesta exclusión.

Bachar afirmó categóricamente que no la habían contactado para hablar de ninguna reunión planeada. En su publicación, escribió: "No me contactaron. Me enteré de esto como todos los demás", lo que denotaba sorpresa y frustración.

Sus declaraciones constituyen la primera respuesta directa de una integrante original en medio de los renovados rumores sobre un posible regreso que involucraría a figuras clave como Nicole Scherzinger. Si bien no se ha anunciado formalmente la alineación oficial, en las últimas semanas han circulado informes sobre una posible reactivación de la banda en los medios de entretenimiento y entre los fans.

El tono de la declaración de Bachar sugiere algo más que un simple descuido en la agenda. Al enfatizar que desconocía los acontecimientos, cuestiona implícitamente la narrativa de un resurgimiento unificado. Esta afirmación también pone de manifiesto las persistentes divisiones dentro del grupo, que ha experimentado múltiples cambios de formación y disputas públicas desde su apogeo a mediados de la década de 2000.

As an original member of The Pussycat Dolls, that chapter of my life will always hold profound meaning. I carry with me deep gratitude for the music we created, the experiences we shared, and most...

Una historia de fracturas detrás de la marca

Las Pussycat Dolls alcanzaron fama internacional con éxitos que encabezaron las listas y una imagen cuidadosamente construida, pero las tensiones internas han estado latentes durante mucho tiempo. Exmiembros han denunciado previamente un trato desigual, escasa participación creativa y una atención desproporcionada a la vocalista principal, Scherzinger.

Bachar, quien abandonó el grupo en 2008, siempre ha mantenido una postura mesurada respecto a estas disputas. Sin embargo, su última declaración apunta a un desafío más directo a la gestión del legado del grupo. Su ausencia en las conversaciones para la reunión podría reflejar problemas estructurales más profundos que, a pesar del paso del tiempo, siguen sin resolverse.

En 2019, los planes para una gira de reunión de gran repercusión se desmoronaron debido a disputas legales y a la crisis global provocada por la pandemia de COVID-19. Aquel intento contó con la participación de varios miembros originales y se promocionó ampliamente como un regreso a gran escala. La aparente exclusión de Bachar de las conversaciones actuales contrasta notablemente con aquellos esfuerzos anteriores y podría indicar un cambio de estrategia o de dinámica de liderazgo.

Reacción de la industria y reacción negativa de los fans

La reacción de los fans ha sido rápida y dividida. Algunos seguidores han expresado su decepción por el aparente margino de un miembro fundador, mientras que otros se han centrado en la viabilidad comercial de una reunión centrada en Scherzinger.

Los expertos del sector señalan que las reuniones impulsadas por la nostalgia suelen depender de la autenticidad y la integridad. La ausencia de figuras clave originales puede minar la credibilidad y afectar la recepción del público. Por lo tanto, la declaración de Bachar supone un riesgo para la reputación en un momento crítico, especialmente si los planes de reunión aún están en sus primeras etapas.

Al mismo tiempo, la falta de un anuncio oficial genera ambigüedad. Los representantes de Scherzinger y otras partes relacionadas no han respondido públicamente a las afirmaciones de Bachar hasta el 18 de marzo de 2026. Este silencio ha alimentado aún más las especulaciones sobre si las negociaciones continúan o si la supuesta reunión sigue siendo informal y no está confirmada.

Futuro incierto para un posible regreso

La polémica en torno a la exclusión de Bachar pone de relieve los retos que supone revivir un grupo legendario con una historia interna compleja. Si bien la marca Pussycat Dolls conserva un importante reconocimiento cultural, su futuro depende de su capacidad para superar las divisiones del pasado.

Para Bachar, el carácter público de su declaración garantiza que cualquier acontecimiento futuro será examinado minuciosamente. Si la reunión se lleva a cabo sin su participación, podría suscitar más interrogantes sobre la representación, la propiedad y la definición de la formación original.

Aún no se sabe con certeza si el grupo podrá superar estas tensiones. Sin embargo, la intervención de Bachar ya ha reorientado el debate, transformando lo que podría haber sido un regreso triunfal en un análisis renovado de la dinámica interna del grupo.

La posibilidad de una reunión pende ahora de un hilo, ensombrecida por disputas sin resolver y las voces de aquellos que se sienten excluidos.