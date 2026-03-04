El rapero británico Ghetts, de 41 años, cuyo nombre real es Justin Clarke-Samuel, ha sido condenado a 12 años de prisión tras un accidente fatal en el que atropelló y mató a un estudiante nepalí.

El rapero Ghetts sufrió un fatal atropello y fuga

En octubre de 2025, mientras conducía por Ilford, al noreste de Londres, el rapero Ghetts no pudo detener su BMW después de atropellar a un estudiante nepalí de 20 años, Yubin Tamang.

Tamang, quien había llegado al Reino Unido desde Nepal para estudiar, falleció en el hospital a causa de las heridas sufridas dos días después del atropello. El vehículo lo lanzó por los aires antes de estrellarse contra el suelo.

Durante el proceso judicial, las pruebas demostraron que el rapero conducía su BMW M5 a 119 km/h (74 mph) en una zona de 48 km/h (30 mph) momentos antes de atropellar a Tamang, quien cruzó Redbridge Lane a las 23:33 del 18 de octubre. Clarke-Samuel no se detuvo en el lugar del accidente.

Tras el accidente, Clarke-Samuel continuó conduciendo 13 km antes de irse a casa. El rapero incluso se tomó seis o siete chupitos de vodka Ciroc y una galleta de cannabis.

Varias horas después, Clarke-Samuel fue arrestado y su vehículo fue encontrado estacionado cerca de su casa. Se observaron daños en su BMW, incluyendo un parabrisas destrozado, extensas marcas en el capó, daños en el parachoques delantero y la falta de la cubierta del retrovisor.

Según el informe de Sky News , el rapero le dijo al tribunal que había conducido peligrosamente porque temía que alguien lo estuviera siguiendo, pero no se encontró evidencia de persecución en las cámaras de seguridad.

También se publicaron imágenes de las cámaras de seguridad donde se ve la conducción imprudente del rapero. Vea las imágenes aquí:

El rapero Ghetts condenado a 12 años de prisión

Finalmente, Ghetts fue sentenciado a 12 años de prisión y a 17 años de inhabilitación para conducir. El rapero se declaró culpable de los cargos, y el equipo de Tamang expresó su alivio por su decisión y su inminente ingreso en prisión.

Tras la sentencia, un portavoz de los padres de Tamang declaró: "Hablamos hoy con el corazón destrozado", y añadió: "Nuestro único hijo, un alma preciosa, nos ha sido arrebatado demasiado pronto. Vino al Reino Unido para estudiar y forjarse una vida mejor para él y su familia. Justin Clarke-Samuel nos ha arrebatado el futuro a nuestro hijo y, con él, el nuestro".

"Nos sentimos aliviados de que Justin Clarke-Samuel se haya declarado culpable y de que ahora haya sido encarcelado, pero nunca podremos perdonarlo por lo que ha hecho", dijeron.

Anteriormente, la madre de Tamang, Sharmila Tamang, se derrumbó en el tribunal. Declaró que experimentaba un dolor extremo y una sensación de pérdida inimaginable desde que perdió a su única hija.

Los guetos expresaron "extremo arrepentimiento, vergüenza y remordimiento"

Mientras tanto, el abogado defensor de Clarke-Samuel, Benjamin Aina KC, leyó ante el tribunal su carta manuscrita. Expresó su profundo arrepentimiento, vergüenza y remordimiento por sus acciones de esa noche.

Su abogado dijo que el rapero quería "pedir disculpas a la familia del Sr. Tamang, a la comunidad en general, a su propia familia y al tribunal por sus acciones esa noche de sábado de octubre del año pasado".

"Escribo desde un lugar de extremo arrepentimiento, vergüenza y remordimiento... No puedo expresar el enorme sentimiento de culpa y vergüenza por el sufrimiento que he causado", leyó.

La carta continuaba: "Quiero que la familia del Sr. Tamang sepa que lo siento mucho. No pongo excusas y he defraudado a mi familia y a mi comunidad".