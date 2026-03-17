La superestrella del pop Miley Cyrus recibirá el premio a la Innovación en los iHeartRadio Music Awards 2026, que se transmitirán en vivo el jueves 26 de marzo desde el Dolby Theatre por FOX.

Este galardón reconoce a los artistas que constantemente dan forma a la cultura pop y a la industria musical, uniéndose a galardonados anteriores como Beyoncé, Taylor Swift, Pharrell Williams, Bruno Mars, Alicia Keys y Lady Gaga.

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Según explicó iHeartRadio, el premio de Cyrus refleja su dinámica carrera, que comenzó en 2006 con "Hannah Montana" de Disney Channel y evolucionó con lanzamientos que fusionan géneros como "Bangerz", que incluyó el éxito número 1 de Billboard Hot 100 "Wrecking Ball".

Su sencillo de 2023, "Flowers", recibió elogios de la crítica y sus primeros premios Grammy, incluido el de Grabación del Año, consolidando su estatus como pionera. Cyrus continuó su impulso creativo el año pasado con el álbum visual Something Beautiful .

El rapero Ludacris también será homenajeado, recibiendo el premio Landmark por su impacto perdurable en la música a lo largo de las décadas.

El ícono del hip-hop de la década de 2000, conocido por álbumes como Back for the First Time y Word of Mouf , produjo éxitos como "Stand Up" y "Get Back".

Miley Cyrus will be receiving the Innovator Award at iHeartRadio Music Awards 2026 in March 26.



— It will be her fifth award this year. pic.twitter.com/KXJ5XnORjq — Miley Stats (@StatsOnCyrus) March 11, 2026

Los fans deciden a los ganadores en múltiples premios iHeartRadio.

Ludacris presentará la gala de premios por segunda vez en tres años y también actuará en el programa.

"Estoy emocionado de regresar como presentador de los iHeartRadio Music Awards para celebrar y actuar junto a algunos de los mejores de la industria", dijo Ludacris.

"Será una noche con actuaciones especiales y momentos sorpresa que a los fans les encantarán", informó Billboard.

Otro de los momentos más destacados de la noche será la actuación del cantante Alex Warren, quien recibirá el premio al Artista Revelación del Año tras el éxito sin precedentes de su sencillo "Ordinary", que permaneció diez semanas en la cima de la lista Billboard Hot 100.

Warren, quien también ganó el premio a Mejor Artista Revelación en los MTV Video Music Awards, actuará durante la gala.

Las actuaciones también contarán con la participación de Lainey Wilson, RAYE y una actuación conjunta especial de TLC, Salt-N-Pepa y En Vogue, lo que supone una colaboración inédita en el escenario de iHeartRadio.

Los fans tendrán la oportunidad de votar en varias categorías, incluyendo Mejor Baile de TikTok, Mejor Álbum Debut, Mejores Letras y Mejor Colaboración de K-pop. La votación cierra el 19 de marzo a las 23:59 (hora del Pacífico) en iHeartRadio.com/awards.