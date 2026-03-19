A poco más de tres meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que dará comienzo el 11 de junio en 16 sedes de Estados Unidos, Canadá y México, las primeras predicciones y los mercados de apuestas apuntan a España como la favorita para levantar el trofeo en la final del torneo ampliado a 48 equipos, que se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, el 19 de julio.

A mediados de marzo de 2026, España se mantiene como la favorita en las apuestas en las principales casas de apuestas deportivas como DraftKings, BetMGM, FanDuel y mercados de predicción como Polymarket y Kalshi. Las cuotas sitúan a España entre +400 y +450 (lo que implica una probabilidad aproximada del 18-20%), gracias a su brillante campaña de clasificación para la UEFA, su reciente éxito en la Eurocopa y una plantilla amplia y equilibrada que cuenta con jóvenes talentos como Lamine Yamal junto a veteranos.

Inglaterra le sigue de cerca con cuotas de +550 a +600, beneficiándose de un sólido núcleo liderado por Jude Bellingham, Harry Kane y Phil Foden, aunque persisten las dudas sobre su capacidad para convertir el talento nacional en títulos internacionales. Francia se sitúa tercera con cuotas de +650 a +750, gracias al buen momento de forma de Kylian Mbappé y su solidez defensiva, que les permite mantenerse en la lucha a pesar de las recientes irregularidades. Brasil y la vigente campeona, Argentina, completan el grupo de cabeza con cuotas de +750 a +800, con el talento ofensivo de Brasil y la experiencia de Argentina liderada por Lionel Messi (posiblemente su último torneo) convirtiéndolos en amenazas constantes.

Portugal (+1100), Alemania (+1200 a +1400) y Países Bajos (+1600 a +2000) se perfilan como serios aspirantes. Noruega (+2200 a +2500) llama la atención como una posible sorpresa, gracias a la capacidad goleadora de Erling Haaland y la creatividad de Martin Ødegaard. Bélgica (+3000) e Italia (alrededor de +3300, pendiente de la repesca) siguen en la lucha, pero se enfrentan a un camino más difícil.

El formato ampliado —48 equipos divididos en 12 grupos de cuatro, con los dos primeros y los ocho mejores terceros clasificados avanzando a la ronda de 32— aumenta la imprevisibilidad. Las sorpresas en la fase de grupos podrían impulsar a los equipos menos favoritos más lejos, y un mayor número de partidos (104 en total) permite cambios de dinámica.

México, Estados Unidos y Canadá, países anfitriones, se benefician de la ventaja de jugar en casa y la clasificación automática. Estados Unidos (+5000 a +6500) genera optimismo como coanfitrión, con un talentoso núcleo de jóvenes promesas que incluye a Christian Pulisic, Weston McKennie y estrellas emergentes. México (+7000) y Canadá enfrentan un camino más difícil, pero podrían aprovechar el apoyo del público en husos horarios familiares.

La fase de clasificación está a punto de concluir, con 42 de las 48 plazas cubiertas. Los playoffs de marzo decidirán las últimas plazas europeas: Italia contra Irlanda del Norte, Gales contra Bosnia-Herzegovina, Ucrania contra Suecia y otros. Italia sigue siendo una de las favoritas para clasificarse, con una cuota de alrededor de +3300 si avanza.

Entre los favoritos sorpresa se encuentran Marruecos (+6000), que viene de alcanzar las semifinales en 2022; Colombia (+3300 a +4000), con un juego ofensivo dinámico; Ecuador (+6600 a +8000) y Senegal (+10000). El factor Haaland de Noruega y la disciplina técnica de Japón los convierten en apuestas populares con altas probabilidades de ganar.

La magnitud del torneo, que abarca ciudades desde Seattle hasta Miami, y desde Toronto hasta Ciudad de México, plantea desafíos logísticos, pero promete un gran espectáculo. El MetLife Stadium será la sede de la final, mientras que estadios emblemáticos como el AT&T Stadium (Arlington), el SoFi Stadium (Inglewood) y el Estadio Azteca (Ciudad de México) albergarán partidos clave.

Las predicciones dependen del estado de forma, las lesiones y la adaptación a las condiciones norteamericanas. La cohesión táctica de España bajo la dirección de Luis de la Fuente les da ventaja, mientras que la profundidad de la plantilla inglesa y el talento francés les permiten mantenerse cerca en la lucha. La experiencia de Argentina y el estilo de Brasil prometen emoción.

Con la finalización de las fases de clasificación y el aumento de los partidos amistosos, la Copa del Mundo de 2026 promete una magnitud sin precedentes y posibles sorpresas en un escaparate verdaderamente global.