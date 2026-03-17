El grupo mexicano Kevis & Maykyy no llegó a Vive Latino 2026 como un nombre más dentro del cartel. La agrupación regiomontana se presentó en uno de los festivales más importantes de América Latina como los artistas ROMPE MX de Amazon Music, una distinción que convirtió su presentación en uno de los momentos más llamativos del fin de semana para la nueva generación de talento mexicano.

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Su presentación formó parte de la estrategia de Amazon Music para impulsar artistas emergentes y conectarlos con audiencias más amplias a través de escenarios de alto perfil como Vive Latino y los hermanos casi no se lo creían. En una entrevista con esta reportera antes de su concierto, no solo hablaron de "honor" y "emoción", sino que admitieron que estaban muy nerviosos.

"Nosotros empezamos esto en la pandemia y después de tanto, tanto trabajo estamos viendo los frutos", dijo Kevis. "Pero así como estamos felices, estamos nerviosos porque es una gran responsabilidad".

Los nervios les sirvieron como motor para preparar lo que veían como "el show más importante de nuestra vida", pero esa parte que les hacía temer que "no fuera nadie" resultó de sobra.

La presentación fue todo un éxito, ante decenas de fans que les aplaudieron a rabiar el domingo 15 de marzo, y que bajo un sol inclemente corearon cada una de sus canciones.

Su presencia encaja en la conversación más amplia sobre Vive Latino y el patrocinio de Amazon Music, que ha permitido que los talentos emergentes compartan espacio con figuras consolidadas y nombres internacionales.

"Nosotros creemos que la cultura, la cultura latinoamericana en todas sus expresiones, está en un periodo por demás importante y muy significativo, en especial la música que está teniendo mucha influencia a nivel mundial", me dijo Paul Forat, Jefe de Amazon Music para América Latina en español.

En el caso de artistas nuevos como Kevis & Maykyy "nos enorgullece pues tener un pedacito de la posibilidad de poder ayudar a elevar y viajar y expandir esta parte cultural a través de un festival como el como el Vive Latino", agregó.

La cobertura del festival reflejó esa mezcla generacional y de géneros, con artistas en desarrollo que ayudaron a refrescar la identidad del evento. Entre los nombres mexicanos emergentes o de nueva ola que aparecieron en notas sobre el lineup y la experiencia del festival estuvieron Marco Mares, Malcriada, Ladrones, Erin Memento y Planeta Industrial, entre otros. En ese sentido, Vive Latino volvió a confirmarse como una plataforma donde conviven la nostalgia, la consagración y las apuestas por el futuro.

Al bajarse del escenario, el grupo que ahora tiene cinco integrantes parecía aun vibrar con la experiencia. "Fue mucho mucho más de lo que esperabamos. Estamos muy agradecidos", dijeron.

Estos artistas ROMPE Mx están conquistando espacios gracias a irreverencia de sus letras, la conexión con los referentes pop y futbolísticos que comparten con su público y su creatividad para combinar los elementos del hip hop que les apasiona, con géneros más melódicos y clásicos del pop latino, les hace uno de los grupos más prometedores de la nueva camada de la música latina.

En el escenario ofrecen una energía poderosa, se comunican constantemente con la audiencia y manejan la escena y el sentido del humor con una soltura que ya quisieran tener artistas con mucha más experiencia.

Por eso su presentación resonó más allá del ángulo promocional. Como artistas ROMPE de Amazon Music en Vive Latino 2026, representaron tanto una apuesta de la industria como una señal cultural. Su show dejó claro que el hip-hop mexicano, especialmente el que viene de una nueva generación fuera de los viejos moldes, ya reclama un lugar visible en uno de los escenarios más simbólicos de México y de los festivales latinoamericanos.