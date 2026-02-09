El camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más plagado de puestos de control digitales a medida que el gobierno de Estados Unidos refuerza sus fronteras. Por primera vez, la Copa Mundial de la FIFA se celebra en tres países: Canadá, México y Estados Unidos, pero los aficionados y los atletas probablemente tendrán más dificultades para acceder a Estados Unidos.

Se espera que millones de aficionados al fútbol vean la Copa Mundial de la FIFA. Sin embargo, Estados Unidos ha sido estricto en la apertura de sus puertas a los extranjeros, y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la agencia que lo compone, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), han propuesto un historial de cinco años en redes sociales como uno de los nuevos requisitos para quienes soliciten la visa del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA).

Mandato propuesto para la visa ESTA

Bricktop_NAFO recurrió a X (anteriormente Twitter ) y afirmó que el mandato de la visa ESTA de Estados Unidos se aplica a quienes planean viajar al país para la Copa Mundial de la FIFA. Quienes planeen solicitar la visa ESTA deben prepararse para compartir su historial de redes sociales de los últimos cinco años, incluyendo sus direcciones de correo electrónico.

"Por favor, entiendan que ni siquiera el partido nazi solicitó información personal a las personas que asistieron a los Juegos Olímpicos que organizó", decía el tuit.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) ha propuesto formalmente el nuevo requisito para el proceso ESTA y lo ha declarado obligatorio en lugar de opcional. La iniciativa surge de la Orden Ejecutiva 14161, firmada por el presidente Donald Trump en enero de 2025. Esta orden exige que los extranjeros sean examinados y evaluados exhaustivamente antes de su entrada.

El alcance de la recopilación de datos no se limita a las publicaciones públicas. La CBP también recopilará direcciones de correo electrónico de un período de 10 años y números de teléfono de los últimos cinco años.

🚨🚨🚨It’s been confirmed that the United States rules will still apply to people traveling for the FIFA World Cup🚨🚨🚨



All people planning to attend will have to supply 5 years Social Media history including E-mail addresses to receive an ESTA Visa.



Please understand, not… pic.twitter.com/xqCnKtmHWY — Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) February 8, 2026

'Los estadios estarán medio vacíos'

El anuncio ha generado intensas reacciones, y muchos predicen que será contraproducente. Uno cree que, con el endurecimiento de las fronteras por parte de Estados Unidos para los posibles visitantes, los estadios estarán medio vacíos. Otro afirmó que esta medida "destruye el turismo estadounidense relacionado con la Copa Mundial" y predijo una bajada en los precios de las entradas.

Algunos también se preguntaron por qué la FIFA no retira el Mundial de Estados Unidos, si pueden trasladarlo a Canadá y México. El usuario X está convencido de que ambos países estarán encantados de organizarlo.

Stadiums are gonna be half empty at this rate. Even if someone don't have any political opinions online who can be arsed having to go to all that effort? — Andrew (@AndyC_88) February 8, 2026

Well, THAT should effectively kill World Cup US tourism. Silver lining for US Residents? Ticket prices etc will fall… IF the teams still come… — Maxwell14 (@Pmaxwellfnp) February 8, 2026

Why isn’t FIFA pulling the World Cup out of the United States?



Oh, that’s right. I’m talking about the same FIFA that made up an award to make Trump feel like a winner. Cowards — Major Moves (@Jay3B) February 8, 2026

WHy is FIFA so corrupt they won't cancel the World Cup or relocate the games? I'm sure Canada & Mexico would love to host the rest of the games. — Tony Payne (Main Account) (@Poddys_bu1) February 8, 2026

Mientras tanto, algunos aconsejaron a otros que simplemente se saltaran la Copa Mundial de la FIFA esta vez. "En serio, que nadie vaya. No es seguro aquí", comentó @FellaBoston. "Y seamos sinceros, la única manera de que nuestros funcionarios gubernamentales se engañen es recortando los ingresos. Todo lo demás fracasa".

seriously--everyone just stay away. It is not safe here. And let's face it, the only way to get anything through the thick skulls of our government officials is to reduce revenues. Everything else fails. — Boston Fella (@FellaBoston) February 8, 2026

Trump is not leaving much room to celebrate a sport beloved millions, is he? Empty stadiums at the world cup? Loyal citizens bussed in for the final? Sadly, America, right now, is no place like home. — @PhilipAOldfield 🇬🇧 🇺🇦 (@PhilipAOldfield) February 8, 2026

La tasa de turistas australianos que visitan Estados Unidos también ha disminuido tras el anuncio de que se requerirá un historial de cinco años en redes sociales para la tramitación de la visa. Jonathan, quien nació en Estados Unidos y tiene familiares y amigos en el país, dijo que no viajará a su país natal en un futuro próximo, a pesar de su plan inicial de viajar para la Copa Mundial de la FIFA.

"Todo esto me repugna y es horroroso, francamente", declaró a The Guardian . "Aunque creo que estaría protegido como ciudadano, mi hijo y mi esposa no son ciudadanos estadounidenses. Mi hijo estaba muy emocionado por ir y se entristeció mucho cuando le dije que no iríamos, pero ahora me siento reconocido".

Trump defiende la investigación exhaustiva de antecedentes por motivos de seguridad nacional

El presidente Trump se ha mantenido firme en su apoyo a las medidas, desestimando las preocupaciones de que las normas perjudiquen la lucrativa industria turística. Al ser preguntado sobre las posibles consecuencias económicas, el presidente insistió en mantener las fronteras cerradas, de modo que solo se permita la entrada a las personas adecuadas.

"Queremos asegurarnos de que no estamos dejando entrar a la gente equivocada a nuestro país", dijo .

La administración sostiene que estas medidas son necesarias para identificar a personas que podrían albergar actitudes hostiles, lo cual es una medida para garantizar la seguridad de los estadounidenses. Sin embargo, la Asociación de Viajes de Estados Unidos y otros grupos del sector han advertido que esta medida extrema podría costarle al país miles de millones de dólares en ingresos.