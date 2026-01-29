Un alto funcionario del fútbol alemán ha pedido a las naciones europeas que "consideren seriamente" boicotear la Copa del Mundo de 2026 programada para celebrarse en Estados Unidos, lo que desató un debate transatlántico sobre si el deporte puede permanecer separado de la política mientras el presidente Trump amenaza con anexar Groenlandia y persigue tácticas agresivas de control de la inmigración.

Oke Göttlich, presidente del club St. Pauli de la Bundesliga y vicepresidente de la Asociación Alemana de Fútbol, afirmó que "ha llegado el momento" de debatir un boicot. Sus declaraciones se produjeron tras el aumento de las tensiones transatlánticas después de que Trump amenazara con adquirir Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca, miembro de la OTAN, y posteriormente amenazara con imponer aranceles a ocho países europeos que se opusieron a la adquisición. "¿Cuáles fueron las justificaciones para el boicot a los Juegos Olímpicos de la década de 1980?", preguntó Göttlich, trazando paralelismos con el boicot liderado por Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980 tras la invasión soviética de Afganistán . "En mi opinión, la amenaza potencial es mayor ahora que entonces. Necesitamos tener esta conversación".

Expresidente de la FIFA se suma a un movimiento en crecimiento

El expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, respaldó el lunes la propuesta de boicot en una publicación en X, respaldando los comentarios del abogado suizo Mark Pieth, quien instó a los aficionados a "mantenerse alejados de Estados Unidos". Blatter, quien presidió la FIFA de 1998 a 2015 antes de dimitir en medio de una investigación por corrupción, escribió: "Creo que Mark Pieth tiene razón al cuestionar este Mundial".

Pieth, quien presidió la supervisión de la reforma de la FIFA por parte del Comité de Gobernanza Independiente entre 2011 y 2013, declaró: "Si consideramos todo lo que hemos discutido, solo hay un consejo para los aficionados: manténganse alejados de Estados Unidos". El abogado citó la postura expansionista de Trump respecto a Groenlandia, las prohibiciones de viaje y las tácticas agresivas en el trato con los migrantes y los manifestantes que controlan la inmigración en ciudades estadounidenses, en particular en Minneapolis.

Varias naciones europeas debaten sobre el boicot

Alemania no es la única que considera retirarse del torneo. En los Países Bajos , más de 150.000 personas han firmado una petición en línea instando a la selección holandesa a boicotear el evento en protesta por la agresiva intervención militar estadounidense. Sin embargo, la Real Asociación Holandesa de Fútbol ha declarado que no tiene planes inmediatos de retirarse del torneo.

En el Reino Unido, el diputado conservador Simon Hoare se dirigió a la Cámara de los Comunes instando a las selecciones inglesa, escocesa y galesa a considerar boicotear el torneo para "avergonzar" a Trump. El diputado alemán Jürgen Hardt afirmó que la selección nacional de fútbol de Alemania podría considerar no participar en el torneo "como último recurso" para convencer a Trump.

Una encuesta de la empresa encuestadora Insa reveló que el 47 % de los encuestados alemanes apoyaría un boicot si Trump tomara medidas para anexar Groenlandia, mientras que el 35 % se negó y el 18 % se mostró indeciso. El gobierno alemán ha declarado que la decisión de participar o no recaerá en la federación de fútbol del país, no en los políticos.

Dinamarca reconoce una situación delicada

La Federación Danesa de Fútbol, cuyo territorio soberano, Groenlandia, está en el centro de la controversia, reconoció estar al tanto de la delicada situación actual, pero no se pronunció a favor de ningún llamamiento al boicot. Dinamarca busca actualmente la clasificación para el torneo mediante la vía de los play-offs, lo que complica su situación.

La situación es particularmente delicada para Dinamarca, dadas las reiteradas declaraciones de Trump sobre su deseo de que Estados Unidos posea Groenlandia "por razones de seguridad nacional". Trump se ha negado a descartar el uso de la fuerza militar para adquirir el territorio, lo que ha generado una crisis diplomática con uno de los aliados más antiguos de Estados Unidos en la OTAN.

La ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, afirmó que su país no estaba considerando actualmente un boicot debido a las tensiones relacionadas con Groenlandia, pero no lo descartaba en el futuro. "En estos momentos, el ministerio no tiene intención de boicotear esta importante y esperada competición", declaró Ferrari a la prensa.

La controvertida relación de la FIFA con Trump

El llamado de Göttlich al boicot también desafió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a definir los límites morales de la organización. Infantino ha sido criticado por congraciarse con Trump, otorgándole al presidente estadounidense el recién creado Premio de la Paz de la FIFA en diciembre, después de que Trump perdiera el Nobel. "Este es su premio, este es su premio de la paz", declaró Infantino en la ceremonia.

La FIFA también anunció en julio que abrió una oficina en la Torre Trump en la ciudad de Nueva York, mientras que una réplica del trofeo de la Copa del Mundo ha sido vista en la Oficina Oval de Trump desde 2018. Las restricciones de viaje de la administración Trump han trastocado los planes para los fanáticos de las naciones clasificadas, incluidos Senegal , Costa de Marfil, Irán y Haití, a quienes se les prohibirá ingresar a Estados Unidos.

La Copa Mundial de 2026 está programada del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México . Estados Unidos albergará 78 de los 104 partidos del torneo. Alemania comenzará su campaña en Houston contra Curazao, con partidos adicionales en Toronto y la zona de Nueva York/Nueva Jersey, lo que hace prácticamente imposible evitar las sedes estadounidenses sin retirarse por completo.