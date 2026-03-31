El director del FBI, Kash Patel, ha iniciado una investigación sobre Empire Records, el sello discográfico de raperos como King Von y XXXTentacion, insinuando la posibilidad de presentar cargos si se acumulan pruebas. El anuncio pone de relieve las sospechosas disputas de pago que algunos de estos artistas enfrentaron antes de sus asesinatos.

Empire Distribution, fundada por Ghazi Shami, alcanzó la fama rápidamente fichando a estrellas del drill y el trap en pleno auge del streaming de hip-hop. XXXTentacion murió en un robo en Florida en 2018, mientras que King Von, Young Dolph, MO3 y PnB Rock fallecieron a causa de la violencia armada en los años posteriores, en medio de quejas públicas por los derechos de autor de sus discográficas.

La investigación de Empire Records sobre Kash Patel genera controversia.

Patel, quien juró el cargo de director del FBI el 21 de febrero de 2025 tras la reelección de Donald Trump, presentó la investigación de Empire como una nueva ofensiva contra los negocios turbios en la industria musical. Las redes sociales se llenaron de afirmaciones de que había calificado el patrón de "extraño y sospechoso", vinculando los impagos con los asesinatos.

Sin embargo, una investigación más profunda revela que no existe ninguna declaración oficial del FBI que vincule directamente a Patel con esas palabras, y los rumores de una "lista negra" que apunta a los raperos fallecidos parecen provenir de rumores en línea más que de documentos oficiales de la agencia.

La plantilla de Empire lleva mucho tiempo envuelta en la polémica. King Von, la voz cruda de la vida callejera de Chicago, firmó en 2018, pero expresó su frustración por la falta de fondos antes del tiroteo en Atlanta en 2020. Young Dolph rechazó un anticipo de un millón de dólares, en parte por problemas de confianza, solo para ser emboscado en Memphis en 2021. MO3 encontró su fin en Dallas ese mismo año; PnB Rock en Los Ángeles en 2022. Los fans ven coincidencias que se convierten en conspiraciones cuando se suman a los problemas financieros de Empire.

La oficina de Patel no ha comentado detalles específicos , pero el momento elegido parece significativo. Hace apenas unos días, hilos de Reddit y publicaciones en X amplificaron la narrativa de la "lista negra", incluyendo estos nombres a pesar de la falta de corroboración por parte de las fuerzas del orden. Una perspectiva mesurada: si los pagos sirvieran como moneda de cambio para la violencia, sería explosivo, pero hasta ahora se trata de rumores que se aferran a la tragedia.

FBI Director Kash Patel reportedly announced yesterday that an investigation into Empire Records is underway, stating that once sufficient evidence is gathered, the entire company could face charges. This development follows claims that artists like XXXTentacion, King Von, Young… pic.twitter.com/1ApXXYAIzH — SAMSON👑🐐 (@Samsonthegoat25) March 30, 2026

Los verdaderos objetivos de Kash Patel: el Estado profundo, no los ritmos de los simulacros de perforación.

Pero no se confundan, el historial de Patel denota una clara venganza política basada en rivalidades con raperos. Su libro de 2023, Government Gangsters, incluye un apéndice con más de 60 nombres de enemigos del "Estado profundo del Poder Ejecutivo", como Biden, Clinton, Comey y Brennan, no Von ni Dolph. Los críticos lo bautizaron como una "lista de enemigos"; Patel se defendió en las audiencias del Senado, pero los demócratas creen que ya ha eliminado a unos 20 desde que asumió el cargo.

Bajo su supervisión, el FBI cosechó importantes victorias en la lucha contra el crimen callejero. La Operación Summer Heat, su creación, detuvo a casi 8700 delincuentes violentos en cuestión de meses, con incautaciones de armas en todo el país, mientras Trump se jactaba de reducciones históricas. Eso sí, no mencionó a los artistas del Imperio. La atención de Patel se centra en los agentes federales a quienes considera saboteadores, despidiendo a una docena vinculados a las investigaciones de Trump y buscando que los archivos de Epstein y Diddy salieran a la luz pública.

¿Este revuelo en torno a Empire? No encaja con el guion. Patel no es ajeno a las listas, pero los raperos no suelen estar en ellas. Si sospecha de corrupción en la discográfica, de acuerdo, pero la manipulación de la "lista negra" huele a conspiración descabellada de los sectores más afligidos del hip-hop. Los representantes de Empire guardaron silencio; las pasadas evasiones fiscales de Shami avivan el rumor, pero nada lo vincula con asesinatos.

Los escépticos podrían decir que Patel está intentando congraciarse con sus seguidores, mezclando la represión contra el crimen con el resentimiento de la era Trump. Al fin y al cabo, antes de la creación del FBI, el grupo de Jack Smith solicitó sus propios registros telefónicos, lo que provocó despidos como represalia. Los herederos de los raperos merecen respuestas sobre las regalías, claro, pero incluir una "lista negra" parece un giro argumental forzado.