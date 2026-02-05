Una nueva guerra mediática se está librando fuera de la sala del tribunal mientras Sean "Diddy" Combs cumple una sentencia de prisión federal de 50 meses por delitos relacionados con la prostitución. La fuente dice que la madre del magnate del hip-hop encarcelado, Janice Combs, está liderando un esfuerzo agresivo para luchar contra lo que ella ve como una representación dañina de su hijo en un reciente documental de Netflix.

RadarOnline afirma que Janice Combs está impulsando un documental de réplica en respuesta a "Sean Combs: The Reckoning", una serie de Netflix que critica duramente el comportamiento y el legado del rapero tras varias acusaciones. El medio afirmó que sus esfuerzos fueron un intento a gran escala por recuperar el control de la historia.

Alguien que conocía bien a Janice Combs comentó sobre su opinión sobre la serie. "Janice está furiosa. Cree que el documental de Netflix es una difamación personal". Añadió: "Quiere que se corrija la situación, y en voz alta".

RadarOnline afirma que, según fuentes, Janice Combs está a cargo del proyecto de respuesta, en lugar de dejar que lo gestionen asesores. El objetivo, según informes, es hacer una película que combine biografía, refutación y reparación de la imagen de su hijo, quien fue declarado inocente de tráfico sexual, pero sí de otros delitos.

Un ejecutivo al tanto de las conversaciones ofreció un resumen de los objetivos del proyecto. El medio habló con él, quien comentó: "Hay material suficiente para varias películas. Es en parte biografía, en parte refutación y en parte reconstrucción de la reputación".

RadarOnline también afirmó que Janice Combs está utilizando una amplia colección de videos familiares, sesiones de estudio, imágenes tras bambalinas y testimonios de amigos para apoyar su proyecto. Estos documentos buscan refutar las acusaciones de que Combs obligó a mujeres a tener encuentros sexuales bajo el efecto de drogas, conocidos como "freak offs", algo que él ha negado una y otra vez.

Otra fuente cercana a la situación habló sobre cómo se involucró Janice Combs. La fuente dijo: "Créanme, nadie le dice que no a Janice".

Otras fuentes cercanas afirmaron que está contactando personalmente a quienes podrían querer participar en la película. Una fuente explicó por qué sigue adelante diciendo: "Está llamando personalmente a la gente para que participe. Es incansable".

RadarOnline afirmó que aún no está claro si el documental se estrenará o encontrará un distribuidor, pero quienes conocen los planes de Janice Combs creen que sigue decidida. Según una fuente que habló con el medio, Janice Combs está decidida a mantener el control sobre la investigación en curso sobre su hijo.

En otras noticias, se espera que la defensa de Sean "Diddy" Combs se centre en un reclamo de capacidad mental disminuida a medida que se acerca su juicio por tráfico sexual, y UsMagazine informa que su equipo legal planea argumentar que tenía problemas mentales, posiblemente debido al uso de sustancias, durante los presuntos delitos, una estrategia que los fiscales están desafiando a medida que la selección del jurado comienza en mayo.