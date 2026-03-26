El veterano rapero Jay-Z está expresando su preocupación por el estado actual de las batallas de rap, afirmando que ya no se sienten igual en medio de la mediática rivalidad entre Kendrick Lamar y Drake.

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En una entrevista reciente, Jay-Z explicó que, si bien aún disfruta de la creatividad y la rivalidad propias de las disputas entre raperos, la cultura que las rodea ha cambiado. Afirmó que ahora la emoción se mezcla con demasiada negatividad, lo que hace que la experiencia sea menos placentera que antes.

"Me encanta el intercambio de golpes y la música que se escucha", compartió, pero añadió que "vienen acompañadas de tantas cosas negativas que casi desearías que no sucediera".

Sus declaraciones se producen en un momento en que la disputa entre Lamar y Drake sigue acaparando la atención, con los fans y las redes sociales amplificando cada movimiento.

Jay-Z señaló que las reacciones de los fans se han vuelto más extremas. "A quienes les gusta Kendrick, odian a Drake, sin importar lo que haga", dijo, y añadió que la rivalidad se ha vuelto personal, según informó Billboard .

En lugar de centrarse en la música, cree que la situación ha derivado en ataques personales, lo cual no considera beneficioso para el crecimiento del hip-hop. También expresó su preocupación por la gravedad de la situación, especialmente cuando las familias se ven involucradas en el conflicto.

"Esto va demasiado lejos. Está involucrando a los hijos de la gente. No me gusta", dijo. Para él, esto traspasa un límite que no era tan común en las batallas de rap anteriores.

Jay z gives his opinion on the Drake vs Kendrick Lamar battle that Happened. And how believes social media ruined it pic.twitter.com/7Xv7z5IjpZ — joebuddenclips/fanpage (@Thechat101) March 24, 2026

Jay-Z dice que las redes sociales arruinan las batallas de rap.

El ícono del hip-hop sugirió que las redes sociales influyen mucho en el empeoramiento de estos conflictos. Antes, los artistas podían intercambiar canciones de ataque y seguir adelante. Ahora, opina que la constante charla en línea mantiene viva la polémica y dificulta que cualquiera de los involucrados se aleje del tema.

"Antes era posible porque no existían las redes sociales", explicó. "Se libraba la batalla, era divertido y luego se seguía adelante". Hoy en día, cree que la tecnología ha dificultado que las batallas de rap se centren únicamente en la música.

Según Page Six , Jay-Z incluso cuestionó si las batallas de rap siguen siendo necesarias en la cultura. "No sé si vale la pena a estas alturas", admitió, añadiendo que el impacto negativo podría superar los beneficios.

Si bien valora la música que surge de la competencia, cree que la colaboración podría ser un mejor camino a seguir. Al mismo tiempo, Jay-Z abordó las acusaciones de que tuvo un papel en la toma de partido en la disputa entre Lamar y Drake.

Negó cualquier implicación, explicando que su decisión de apoyar a Lamar en una actuación importante se basó únicamente en el éxito que el artista estaba teniendo en ese momento. "Elegí al tipo que estaba teniendo un año espectacular", dijo. "Creo que fue la decisión correcta".