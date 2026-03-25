El rapero J. Cole ha hablado abiertamente sobre las intensas repercusiones de la polémica entre Drake y Kendrick Lamar, y afirma que se sintió incómodo con la rapidez con la que los fans y el mundo de la música tomaron partido.

En una entrevista reciente en el podcast "Talk With Flee" de Cam'ron, Cole describió la situación como profundamente polarizada, comparándola con la política.

"Enseguida, el mundo se convirtió en una especie de política", dijo. "O eres demócrata o republicano, o eres Kendrick o eres Drake, y tienes que elegir un bando".

Cole dejó claro que no compartía esa mentalidad. "Me sentí como el negro que estaba disgustado por ambas partes", admitió, explicando que no le gustó cómo se desarrolló la situación para ninguno de los dos, según informó Rolling Stone .

El rapero también criticó la reacción de algunas personas hacia Drake durante la disputa. Dijo que parecía que muchos aprovecharon la ocasión para atacar la reputación del artista.

"Es repugnante cómo la gente intentó aprovechar esa oportunidad... para desprestigiar a este tipo y crear una narrativa como si no fuera una gran persona", dijo Cole, añadiendo que parecía una "campaña" contra Drake.

J. Cole says he found it "disgusting" how people tried to tear down Drake, while also being proud of Kendrick Lamar and the moment he had:



"The world became like politics, you either Democrat or Republican. You either Kendrick, or you Drake."



"I was disgusted both ways, damn… pic.twitter.com/WPXPCEOhv8 — Kurrco (@Kurrco) March 23, 2026

J. Cole muestra su apoyo a Drake en medio de la polémica.

Al mismo tiempo, Cole reconoció que Kendrick Lamar cobró gran impulso tras la disputa. El éxito de sus proyectos y apariciones públicas contribuyó a consolidar su posición en la industria, convirtiéndolo en uno de los artistas más comentados después del enfrentamiento. Aun así, Cole afirmó comprender a ambas partes, especialmente por su conexión personal con cada artista.

"También me duele eso por Drake y odio cómo el mundo se vuelve contra él", compartió, mostrando preocupación por la rapidez con la que puede cambiar la opinión pública.

La rivalidad entre Drake y Kendrick Lamar ha sido uno de los momentos más importantes del hip-hop moderno. Estuvo marcada por canciones de ataque mordaces, letras personales y fuertes reacciones de los fans, muchos de los cuales se sintieron presionados a elegir a su favorito.

Según Yahoo, el propio Cole se vio brevemente involucrado en la polémica tras aparecer en la canción "First Person Shooter" de Drake. Incluso llegó a lanzar un tema de crítica, pero posteriormente se retiró, optando por no seguir participando en el conflicto.

Ahora, Cole espera un nuevo comienzo, especialmente para Drake, quien pronto lanzará nueva música. Dijo que espera que el proyecto sea un éxito rotundo, mostrando así su apoyo a su colega a pesar de la polémica.