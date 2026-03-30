La ex duquesa de York, Sarah Ferguson, perdió el título honorífico de ciudadana de honor de la ciudad de York el jueves por votación unánime del consejo municipal.

Los concejales de la ciudad de York votaron a favor de retirar el título de Ciudadana Honoraria de Sarah Ferguson debido a sus vínculos con Jeffrey Epstein. Revocado en virtud del artículo 249 de la Ley de Gobierno Local de 1972, Ferguson obtuvo el título junto con la condición de ciudadana honoraria en 1987, poco después de casarse con Andrew Mountbatten-Windsor.

"La distinción de ciudadano honorario se concede únicamente a personas destacadas y a quienes han prestado servicios eminentes a la ciudad de York", declaró Claire Douglas, líder laborista del consejo municipal, en relación con la decisión. "Como cabría esperar de los habitantes de York, ostentar este estatus exige defender los valores y comportamientos propios de tal honor".

"Quienes siguieron relacionándose con Epstein después de que sus crímenes se hicieran públicos no cumplen con estas expectativas", añadió Douglas. Andrew Mountbatten-Windsor fue destituido del mismo título en 2022, tras las acusaciones de que abusó sexualmente de Virginia Giuffre cuando era adolescente.

El consejo aprobó la moción tras nuevas revelaciones sobre la conexión de Ferguson con el desacreditado financiero Jeffrey Epstein. Acusado de solicitar los servicios de una menor para la prostitución en 2008, Epstein se declaró culpable como parte de un acuerdo con la fiscalía y cumplió 13 meses de cárcel con permiso para trabajar. Arrestado y acusado de nuevos cargos de trata de personas con fines sexuales en julio de 2019, Epstein fue hallado muerto un mes después en su celda de la cárcel de Nueva York.

Se cuestiona la conexión de Sarah Ferguson con Epstein.

El nombre de Ferguson, mencionado varias veces en los archivos de Epstein, no indica ninguna irregularidad. El demócrata liberal Darryl Smalley, quien ya propuso retirar el título honorífico de Andrew en 2022, explicó por qué quería lo mismo para Ferguson.

"En aquel momento, parecía injusto juzgar a alguien por las acciones de su exmarido", declaró, según un reportaje de Sky News . "Pero ahora sabemos, tras la publicación de miles de documentos, que Sarah Ferguson también mantuvo una estrecha amistad con Epstein, que perduró mucho después de su condena".

"No esperamos que quienes reciban la máxima distinción de York sean santos", añadió. "Simplemente no queremos que sean los mejores amigos de pedófilos convictos".

Los mensajes descubiertos en los archivos de Epstein sugieren que este último se carteaba con Ferguson incluso después de su condena en 2008. Un intercambio de correos electrónicos indica que Epstein pagó los billetes de avión que Ferguson y sus hijas, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, utilizaron para visitarlo en Miami en julio de 2009, menos de una semana después de que saliera de prisión.

Sarah Ferguson llamó "hermano" a Jeffrey Epstein en un correo electrónico que salió a la luz.

En un correo electrónico de agosto de 2009 sobre las colaboraciones de su marca y el proyecto Mother Army, que promueve la creación de secciones locales de seguridad para mujeres, niñas y niños a través del apoyo comunitario, Ferguson también se refirió a Epstein como "el hermano que siempre he deseado". "Nunca me había conmovido tanto la amabilidad de un amigo como el cumplido que me hiciste delante de mis hijas", escribió Ferguson.

"Personalmente, lamento profundamente que Jeffrey Epstein se haya involucrado conmigo de alguna manera", declaró Ferguson al London Evening Standard en 2012. "Aborrezco la pedofilia y cualquier abuso sexual infantil, y sé que fue un gravísimo error de juicio por mi parte".