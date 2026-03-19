Las princesas Beatrice y Eugenie se han mantenido firmemente al margen de la visión del rey Carlos de una "monarquía reducida", y fuentes reales y comentaristas sugieren que las tensiones personales de larga data con el príncipe y la princesa de Gales, así como las preocupaciones más amplias sobre la percepción pública, son las causas de esta decisión.

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Cabe recordar que, durante la última década, han surgido con regularidad preguntas sobre la relación de Kate con las princesas Beatrice y Eugenie.

El autor especializado en la realeza, Alexander Larman, declaró al Daily Express que la Princesa de Gales ha desconfiado de las hermanas desde un incidente ocurrido en la Semana de la Moda de Londres en 2008, tres años antes de casarse con el Príncipe William.

Por aquel entonces, Beatrice y Eugenie estaban en primera fila en un desfile repleto de estrellas de Issa London, una marca que más tarde se asociaría estrechamente con Kate. Según los relatos que llegaron a la prensa, los organizadores les pidieron a las hermanas York que se movieran para poder sentarse con ellas. Al parecer, ambas se negaron a hacerlo.

"Despreciar a Pippa fue una tontería, una imprudencia, pero la familia ya ha hecho muchas cosas así a lo largo de su vida", dijo Larman.

Larman sostiene que las diferencias de personalidad han sido determinantes. "Catherine es una persona reservada, serena y bastante formal, aunque no de carácter serio", afirmó. En contraste, describió a las princesas de York, "especialmente a Beatrice", como "más parecidas a su madre: ruidosas, enérgicas y con ganas de ser el centro de atención en situaciones sociales".

"Son personalidades muy diferentes y, al igual que Sarah, muchas veces actúan como elefantes en una cacharrería", añadió.

Otra fuente citada por el Daily Mail también afirmó: "William y Kate no parecen tener una relación cercana con ninguna de las hermanas. No tienen mucho en común".

La misma fuente señaló que, si bien William se ha esforzado por invitar a Beatrice y Eugenie, y a otros primos, a ayudarle a organizar una fiesta en los jardines del Palacio de Buckingham una vez al año, no hay indicios de que alguna vez quiera que sus primos sean miembros de la realeza que trabajen y sean financiados por los contribuyentes.

Los archivos de Epstein, el príncipe Andrés y la monarquía reducida

El momento en que se ha reanudado el escrutinio sobre las princesas Beatriz y Eugenia no es casual. Sus padres, el príncipe Andrés y Sarah Ferguson, han sido mencionados repetidamente en documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con Jeffrey Epstein.

Los documentos, citados en informes recientes, incluyen correos electrónicos en los que se habla de una reunión entre Fergie, Epstein, Beatrice y Eugenie poco después de que el pedófilo convicto saliera de prisión, cuando Beatrice tenía unos 21 años y Eugenie 19.

Otros correos electrónicos parecen mostrar a Epstein preguntándole a Ferguson si ella, Beatriz o Eugenia podrían organizar una visita al Palacio de Buckingham para sus asociados. Mientras tanto, Andrew ha negado rotundamente cualquier irregularidad en relación con Epstein.

Las hermanas no se han pronunciado públicamente sobre la relación pasada de sus padres con Epstein. Sin embargo, han mantenido un perfil notablemente bajo. Eugenia ha renunciado a su cargo como mecenas de una organización benéfica contra la esclavitud, y se ha informado que podrían ser vetadas de participar en el desfile de carruajes de Royal Ascot en junio.

Informes anteriores también sugerían que se les había "excluido" de algunos puestos de gran visibilidad en otros eventos ceremoniales, aunque siguen asistiendo a ocasiones familiares como la Navidad en Sandringham.

Una visión cruda de los planes del rey Carlos

El plan del rey Carlos, largamente rumoreado, de reducir el número de miembros de la familia real que trabajan en la realeza, parece desalentador. Según Larman, tanto el rey como el príncipe William prevén una organización más simplificada que no incluya al príncipe Harry ni a sus amigos. A nivel personal, afirmó, Beatriz y Eugenia siempre se han llevado bien con Harry y han mantenido el contacto con él durante su exilio en Montecito.

En los comentarios, ahora se plantean abiertamente preguntas sobre qué lugar ocuparán la princesa Beatriz y la princesa Eugenia una vez que William se convierta en rey .

Al príncipe Andrés ya le han retirado sus títulos militares y lo han trasladado fuera de la residencia real, mientras que sus hijas conservan sus títulos pero ven reducido su papel público.