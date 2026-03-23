El expríncipe Andrés ha sido visto en público por primera vez desde su arresto en febrero, por supuestas actividades ilegales por sus funciones en el Reino Unido y vinculadas a su polémica relación con Jeffrey Epstein.

Según Page Six, el hombre de 66 años fue fotografiado el sábado paseando a sus perros en la finca de Sandringham en Norfolk, acompañado por un guardaespaldas.

Andrew se mudó recientemente a Sandringham tras abandonar Royal Lodge, una mansión de 30 habitaciones en Windsor, a raíz de las repercusiones de su arresto.

El ex duque de York ha enfrentado años de escrutinio legal y reacciones negativas públicas debido a su relación con Epstein, incluyendo una demanda civil presentada por Virginia Giuffre que se resolvió extrajudicialmente en 2022.

Andrew fue detenido el día de su cumpleaños, el 19 de febrero, bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de sus funciones públicas por supuestamente haber enviado documentos comerciales confidenciales a Epstein. El exmiembro de la realeza se mostró visiblemente afectado al salir de la cárcel en coche ese mismo día. Ha negado todas las acusaciones. De ser declarado culpable, Andrew podría enfrentarse a cadena perpetua.

Ex-Prince Andrew Seen Walking His Corgis at Sandringham Estate for First Time Since Arrest https://t.co/r8662oNm99 pic.twitter.com/NR44jKpoKm — OK! Magazine USA (@OKMagazine) March 22, 2026

El príncipe Andrés pasea a sus perros en Sandringham.

Desde su arresto, Andrew se ha mantenido alejado del ojo público, siendo la salida del sábado su primera aparición. Según Parade, las imágenes lo muestran paseando por la finca rural con sus perros, escoltado por guardaespaldas.

El escándalo también ha afectado a la familia de Andrew. Según se informa, su exesposa, Sarah Ferguson, tuvo dificultades para encontrar una vivienda estable en Nueva York tras perder su residencia real, y a menudo se alojaba en casa de amigos, entre ellos Priscilla Presley.

Mientras tanto, sus hijas, la princesa Beatriz, de 37 años, y la princesa Eugenia, de 35, han modificado sus compromisos públicos y se han distanciado de las controversias de su padre. Fuentes consultadas por Us Weekly afirman que, si bien las hermanas están horrorizadas por las acciones de Andrés, su principal preocupación son las repercusiones actuales, más que la posibilidad de su encarcelamiento.

El rey Carlos III, el príncipe Guillermo y Kate Middleton también fueron objeto de escrutinio público debido a su relación con Andrés, y fueron abucheados durante un servicio religioso en la Abadía de Westminster. Según los informes, el trío real no reaccionó a las protestas.

Los vínculos de Andrew con Epstein ya le han costado gran parte de su estatus real. Fue despojado de su título y funciones de "Su Alteza Real" en 2022 y el rey Carlos lo apartó formalmente de sus funciones reales en 2025.