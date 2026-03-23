Sarah Ferguson, la ex duquesa de York, ha rechazado públicamente las afirmaciones de que pretendía clonar a los queridos corgis de la difunta reina Isabel II para un programa de telerrealidad, según ha declarado su representante en un comunicado.

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La negación surge tras varios informes de los medios que sugerían que Ferguson había discutido con productoras estadounidenses un concepto que implicaba clonar a los perros de la Reina, Muick y Sandy, en un programa que seguiría el proceso y que potencialmente vendería las mascotas clonadas a los espectadores. Según The Daily Mail , la propuesta se consideró en mayo de 2023, pero nunca pasó de las primeras conversaciones.

Ferguson rechaza la propuesta de participar en un reality show.

El portavoz de Ferguson declaró a la revista People que la ex duquesa estudió varias ofertas televisivas, incluidas propuestas de programas de telerrealidad, pero que finalmente rechazó este proyecto en particular tras conversaciones preliminares con la productora Halcyon Media.

"La Sra. Ferguson recibe regularmente diversas ofertas y propuestas para programas de televisión, a menudo de telerrealidad, las cuales siempre rechaza", declaró el representante, haciendo hincapié en que Ferguson suele declinar estas ofertas. "Para que quede absolutamente claro, rechazó la propuesta", añadió.

El representante también dijo: "Recibió la propuesta tras unas conversaciones iniciales con Halcyon Media para hablar sobre un posible programa sobre perros en general, pero las conversaciones terminaron cuando ella rechazó la oportunidad sugerida".

Según los informes, Ferguson, quien anteriormente afirmó que la reina Isabel se comunicaba con ella desde el más allá a través de sus corgis , iba a ser filmada en la serie propuesta, supuestamente titulada "Los corgis de la reina". Sin embargo, el representante dijo que el tema de la clonación nunca se exploró formalmente y el proyecto no siguió adelante.

Se revela el concepto y la sinopsis del programa de telerrealidad propuesto.

Según se informa, el concepto del reality show avanzó hasta el punto en que los productores de Halcyon Studios redactaron una sinopsis que posteriormente fue publicada por The Daily Mail.

La sinopsis decía: "Con la ayuda de un equipo de científicos e inversores, Fergie funda una empresa llamada The Queen's Corgis, cuyo objetivo es clonar a los corgis de la reina y venderlos a otros amantes de los perros de todo el mundo. Pero a medida que se adentra en el mundo de la genética y la clonación, Fergie se da cuenta de que su proyecto empresarial no está exento de polémica..."

Además, añadía: "A medida que se desarrolla la serie, los espectadores emprenderán un viaje por el fascinante mundo de la genética y la clonación, así como por el funcionamiento interno de la familia real. Serán testigos de los altibajos de la aventura empresarial de Fergie y verán cómo su determinación y resiliencia se ponen a prueba. Pero, en última instancia, les quedará una sensación de esperanza y asombro al presenciar el increíble vínculo entre humanos y animales, y el legado perdurable de los queridos corgis de la Reina".

Los Royal Corgis siguen en el punto de mira.

La reina Isabel II era muy conocida por su amor a los animales. A lo largo de su vida, tuvo más de 30 corgis y cruces de corgi y dachshund, a menudo llamados "dorgis". Muick y Sandy estuvieron presentes en su funeral el 19 de septiembre de 2022, siendo los únicos que la sobrevivieron.

Según imágenes publicadas, los perros fueron fotografiados por última vez el 9 de febrero durante un paseo en la finca de Sandringham, propiedad de la familia real. Este avistamiento se produjo después de que Andrew se mudara a la finca en medio del escrutinio constante sobre sus vínculos pasados ​​con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein .

Ferguson, quien también ha enfrentado interrogantes sobre sus vínculos pasados ​​con Epstein , ha mantenido un perfil público bajo y no ha sido vista en público desde diciembre de 2025.