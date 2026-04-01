Iggy Azalea está recibiendo críticas en internet después de que un vídeo reciente en redes sociales en el que hablaba de las numerosas inyecciones de bótox a las que se había sometido provocara fuertes reacciones entre sus fans, algunos de los cuales describieron su aspecto como "sin expresión" e "irreconocible".

La rapera, de 35 años, ha modificado recientemente su presencia pública, utilizando plataformas sociales y transmisiones en vivo con el creador de contenido N3on, lo que ha generado mayor atención y debate entre sus seguidores. HotNewHipHop informa que parte de esa atención se centró en la revelación de Azalea sobre sus numerosas cirugías estéticas.

En un comentario que se compartió ampliamente en respuesta al video grabado por FearBuck , un usuario ofreció una visión crítica sobre cómo algunos fans han percibido los procedimientos cosméticos. "Es gracioso, pero también un recordatorio de lo normalizado que se ha vuelto ese nivel de cirugía estética [emoji de cara de disgusto]", respondió un usuario de X.

Otro fan destacó cómo su expresión facial parecía haber cambiado para algunos observadores. "Lo importante ahora es que apenas se mueve. Su expresión empezó a parecer demasiado sincera para internet", escribió la persona.

En la misma línea, un tercer comentarista expresó su sorpresa ante la transformación de Azalea. "Esto es realmente extraño, yo tampoco me lo esperaba", añadió ese usuario.

Las reacciones no se limitaron a la apariencia de Azalea; algunos comentarios también se centraron en su relación con N3on, cuya presencia en línea ha generado controversia. Un comentario particularmente duro se enfocó en la dinámica entre las dos figuras públicas. "¿Por qué está obsesionada con un indio pequeño y molesto con brazos y piernas de palillo? ¿Acaso no sabe que bots le roban como 20.000 de sus visualizaciones en directo? Seamos realistas, sus estadísticas nunca cambian, incluso cuando no hace nada. Como si nadie te estuviera viendo caminar por ahí sin hacer absolutamente nada con tu voz irritante", escribió el crítico.

Otro usuario del hilo relacionó las elecciones cosméticas de Azalea con el comportamiento típico de las celebridades. "No tiene sentido que Neon gane tanto dinero si es ingenuo y no se da cuenta de que Iggy tiene otros planes para él y solo lo está engañando. No nos sorprende que esté llena de bótox, porque todas las celebridades se han hecho algún retoque estético en algún momento", escribió ese usuario.

Las reacciones reflejan un debate más amplio en internet sobre los procedimientos cosméticos y las expectativas del público respecto a la apariencia de las celebridades. Si bien algunos fans reconocieron que muchas celebridades se someten a retoques estéticos, otros vieron el aspecto reciente de Azalea como un cambio radical respecto a su imagen anterior.

Además, también hubo especulaciones sobre la vida de Azalea en relación con la controversia sobre sus tratamientos cosméticos y sus transmisiones en directo, aunque no ha habido ningún anuncio oficial sobre las críticas que han sufrido Azalea o su equipo.

Azalea saltó a la fama internacional con canciones como "Fancy" y ha mantenido una presencia pública activa en la música, la moda y otros ámbitos. La evolución de su personalidad ha generado interés y reacciones tanto positivas como negativas.

Por otro lado, Poprant informó que el streamer N3on recibió duras críticas tras regalarle a Iggy Azalea un bolso Hermès Birkin rosa de 100.000 dólares, reavivando los rumores de romance a pesar de que Azalea insiste en que solo son amigos y socios comerciales. Los fans criticaron el regalo por considerarlo excesivo y cuestionaron sus motivos, mientras que la cercanía entre ambos en público sigue alimentando las especulaciones.