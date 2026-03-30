Brandy Norwood habló abiertamente sobre su última conversación con Whitney Houston, compartiendo un momento profundamente personal de los días previos a la trágica muerte de la cantante en febrero de 2012.

Según The Cut, las revelaciones provienen de extractos de las próximas memorias de Brandy, "Phases", que se publicarán el 31 de marzo. En ellas, detalla el encuentro mientras ensayaba con Monica para la gala previa a los Grammy de Clive Davis, cuando Houston apareció inesperadamente.

Brandy recordó la presencia de Houston durante la sesión y cómo eso desató rumores sobre las dificultades que atravesaba la cantante en aquel momento. Consciente de la tensión, Brandy contó que más tarde llamó a Houston, iniciando una conversación de tres horas sobre sus retos personales y profesionales.

En esa conversación, Houston le recordó a Brandy el consejo que le había dado años atrás. "Whitney escuchó como solo alguien que había recorrido el mismo camino peligroso podía hacerlo: con total comprensión, sin juzgar. Su silencio ofreció más consuelo que cualquier frase hecha. 'Niña, ¿qué te dije hace tantos años cuando eras solo una niña que suplicaba conocerme?', preguntó", contó Brandy a The Root.

Brandy dijo que recordaba cada palabra de los consejos de Houston. "Me reí. Claro que lo recordaba. Recuerdo absolutamente todo lo que Whitney me dijo. 'Nunca dejes que nadie te diga quién eres', le dije. 'Así es. Y sé que es difícil recordarlo. Créeme', dijo finalmente. 'Cuando mires hacia arriba dentro de diez o veinte años, ¿qué esperas que la gente diga de ti? ¿De tu música? ¿Será sobre las ventas o sobre lo que hiciste con tu voz?'"

Brandy describió las palabras de despedida de Houston como reconfortantes y proféticas a la vez. "Voy a mejorar. Ya verás. Esto es solo una etapa, no el final", le dijo Houston, anticipando su trabajo planeado en la película Sparkle y futuros proyectos de estudio. Brandy comentó que la promesa le pareció una despedida y una profecía.

Al día siguiente, Houston fue hallada muerta en la bañera del hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, apenas unas horas antes de la gala. A pesar de su dolor, Brandy y Monica asistieron al evento en honor a la memoria de Houston.

Brandy reflexionó sobre el apoyo de Mónica durante la gala. "Sabes que hoy has ganado un ángel. No olvides eso. Ella te cuida desde el cielo", susurró Mónica.

Asentí con la cabeza, incapaz de articular palabra por el nudo de dolor que me oprimía la garganta, pero en lo más profundo de mi ser, más allá del dolor y la incredulidad, sentí que la verdad de sus palabras echaba raíces. Whitney siempre estaría conmigo: en cada nota que cantara, en cada desafío que enfrentara, en cada momento en que eligiera la valentía sobre el miedo.