El rey Carlos III y la reina Camila no se reunirán con los supervivientes de Jeffrey Epstein durante su próxima visita de Estado a Estados Unidos.

Según fuentes del Palacio, las investigaciones en curso en el Reino Unido impiden cualquier interacción que pueda interferir con las fuerzas del orden británicas o con futuros procedimientos legales, según confirma People .

La decisión se produce en medio de un mayor escrutinio de las conexiones de Epstein con la familia real, en particular con el hermano menor del rey Carlos, el ex príncipe Andrés. Andrés, de 66 años, ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad relacionada con Epstein.

En un comunicado del palacio publicado en octubre de 2025, cuando el rey Carlos despojó a Andrés de sus títulos reales a raíz de la controversia de Epstein, se hizo hincapié en que el monarca y la reina Camila "desean dejar claro que sus pensamientos y su más sincera solidaridad han estado, y seguirán estando, con las víctimas y los supervivientes de cualquier forma de abuso".

Tras la detención de Andrew en febrero, los reyes emitieron otro comunicado reafirmando su apoyo a las víctimas de Epstein, haciendo referencia a la conducta de Andrew y señalando que las autoridades aún tienen que resolver cualquier cuestión legal al respecto.

El comunicado decía: "El Rey ha dejado clara, tanto con palabras como con acciones sin precedentes, su profunda preocupación por las acusaciones que siguen saliendo a la luz con respecto a la conducta del Sr. Mountbatten-Windsor. Si bien es el Sr. Mountbatten-Windsor quien debe abordar las acusaciones específicas en cuestión, si la Policía de Thames Valley se pone en contacto con nosotros, estamos dispuestos a brindarles nuestro apoyo, como es de esperar".

King Charles Will Not Be Able to Meet Epstein Victims During U.S. Visit amid Ongoing Investigations https://t.co/qBq1LFRRoy — People (@people) March 31, 2026

El rey Carlos cita investigaciones del Reino Unido.

Los llamamientos para una reunión con los supervivientes se intensificaron después de que el congresista Ro Khanna, autor de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, escribiera una carta abierta al rey Carlos.

Le pidió al monarca que se reuniera en privado con las víctimas durante la visita de Estado para que los supervivientes pudieran hablar directamente sobre los fallos de personas e instituciones poderosas.

Según DailyMail , Khanna destacó que "los recientes acontecimientos en el Reino Unido, incluido el renovado escrutinio de personas e instituciones vinculadas a Epstein y su red... han planteado serias dudas sobre su conducta, el acceso que tuvo a ellos y si se hizo un mal uso de sus cargos de confianza pública".

Aunque el Rey no se reunirá con los supervivientes durante el viaje, las fuentes recalcaron que la expresión "no podrá" difiere de "no lo hará", dejando la puerta abierta a un encuentro futuro.

Las autoridades señalaron que el Rey y la Reina han expresado constantemente su apoyo a las víctimas de abuso y violencia sexual.

La visita de Estado de la pareja real, prevista para finales de abril, incluirá discursos ante el Congreso, aunque aún no se han anunciado las fechas ni los eventos exactos.