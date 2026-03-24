Las relaciones entre el rey Carlos y su excuñada Sarah Ferguson nunca fue buena y la situación de su hermano, el expríncipe Andrés, la rompió para siempre. Sin embargo, para sorpresa de los que pensaban que las cosas no podían ponerse peor entre ellos, hay un libro que podría acabar con la monarquía británica y el rey no está dispuesto a correr el riesgo.

Y es que según fuentes del Palacio de Buckingham, Fergie está considerando la posibilidad de escribir unas memorias explosivas. La revista OK! informa que el rey Carlos y el príncipe Guillermo están estudiando opciones legales para evitar que se publiquen afirmaciones especialmente perjudiciales . El reportaje, publicado el 21 de marzo, se centra en la ex duquesa de York y su exmarido, Andrew Mountbatten-Windsor, ya que la ansiedad de la realeza se está transformando en planes de contingencia.

Este último incidente en la familia real se produce en medio de la continua controversia en torno a Andrew, quien está siendo investigado por sospecha de mala conducta en el ejercicio de sus funciones públicas, no ha sido acusado formalmente y niega haber cometido irregularidad alguna. Mientras tanto, Ferguson, de 66 años, ha pasado los últimos meses mayormente fuera del Reino Unido, según la revista, mientras exploraba discretamente un posible y lucrativo contrato editorial que le permitiría contar su versión de años de escándalos y tensiones familiares.

Sarah Ferguson y la amenaza de las memorias

En el fondo de la historia subyace un temor común en la realeza: que alguien que alguna vez estuvo cerca de la institución pueda considerar que esa cercanía tiene valor comercial. Fuentes internas creen que Ferguson ve en sus memorias no solo una oportunidad para obtener beneficios económicos, sino también una vía para su rehabilitación pública tras años en los que, según algunos testimonios, se sintió culpada por asuntos mucho más importantes que ella misma.

Eso no significa que el libro sea real, esté terminado o sea inminente. Simplemente sugiere que las personas cercanas al Rey y al Príncipe de Gales se toman la idea lo suficientemente en serio como para considerar qué se podría hacer si un manuscrito invadiera un terreno que consideran privado, perjudicial o legalmente delicado.

Una fuente afirmó que Ferguson cree que el público solo ha escuchado una versión de los hechos y que publicar su propio relato le permitiría "aclarar la situación". Otra fuente aseguró que ella ha estado comentando que conoce los puntos débiles dentro de la familia real y que podría revelar asuntos nunca antes tratados públicamente. Es una sugerencia llamativa, pero solo eso, y nada en el informe demuestra que exista un manuscrito, que se haya firmado un acuerdo o que se haya iniciado formalmente algún trámite legal.

Sarah Ferguson en el centro de la ansiedad del palacio

Una fuente de la realeza afirmó que existe una gran preocupación por lo que Ferguson podría revelar, y que los abogados están analizando todas las opciones posibles si el borrador incluye material considerado perjudicial para la institución o que infrinja acuerdos privados. Otra fuente describió el asunto como una posible crisis y señaló que miembros del palacio considerarían la posibilidad de intentar bloquear la publicación por vía judicial si el libro traspasara ciertos límites.

La preocupación es evidente. Los miembros de la realeza parecen recelosos ante otra narrativa que no pueden controlar, especialmente ahora que la monarquía ya está bajo presión.

Según el informe, eso es lo que hace que el momento sea tan inoportuno. Los problemas legales de Andrew ya han puesto a los funcionarios en "modo de gestión de crisis", y una fuente afirmó que Carlos y Guillermo no desean que otra noticia perjudicial acapare los titulares mientras la monarquía está bajo presión.

Ese instinto protector tiene un límite notable. Fuentes internas no esperan que el palacio proteja a Andrew si Ferguson decide escribir críticas sobre él, a menos que el relato afecte directamente a la monarquía. Una fuente afirmó que la actitud de la familia hacia Andrew ha cambiado drásticamente y que, en gran medida, tendrá que lidiar con las consecuencias de su situación por sí mismo.

Esto deja a Ferguson en una posición ventajosa, aunque incómoda. Está lo suficientemente cerca como para inquietar al palacio, pero lo suficientemente lejos como para sentir que ya no le debe mucho. Las memorias siguen sin confirmarse, y todo el episodio se basa en fuentes no atribuidas, por lo que debe tratarse con cautela.