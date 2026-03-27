Según un informe, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia han hecho un llamamiento privado a Kate Middleton en las residencias reales del Reino Unido en las últimas semanas, instando a la princesa de Gales a que ayude a impedir que el príncipe Guillermo les retire sus títulos reales cuando se convierta en rey.

La noticia surgió tras un nuevo escrutinio sobre la relación del príncipe Andrés con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, lo que reavivó las dudas sobre la posición de sus hijas dentro de la monarquía. Beatriz, de 37 años, y Eugenia, de 35, consideradas durante mucho tiempo miembros menores pero visibles de la familia real, se encuentran ahora en el centro de tensas conversaciones internas sobre sus futuros roles, residencias y estatus una vez que Guillermo suceda al rey Carlos.

La princesa Beatriz, la princesa Eugenia y su posición real con Kate Middleton

Las dos princesas de York han pasado la última década en una especie de penumbra real. Conservan sus títulos de princesas de York, asisten a ciertos eventos familiares y públicos, pero no desempeñan ningún cargo real a tiempo completo y desarrollan carreras independientes.

Ese precario acuerdo se ha vuelto aún más difícil desde que su padre se apartó de la vida real y fue despojado de sus funciones militares honoríficas y del tratamiento de Alteza Real en 2022, tras el acuerdo extrajudicial por abuso sexual en Estados Unidos, que él siempre ha negado en cuanto al fondo de las acusaciones.

Según la revista OK!, las repercusiones de este escándalo ahora afectan a Beatriz y Eugenia. La publicación informa que en el palacio se ha debatido si las hermanas deberían distanciarse aún más de la institución, incluso en lo que respecta a su residencia y su presencia junto a otros miembros de la familia real.

Kate Middleton, de 44 años, quien durante años se ha mostrado muy cercana a sus primos políticos en bodas, eventos benéficos y en el balcón del Palacio de Buckingham, ha adoptado, según una fuente, una postura "mucho más decidida" mientras la casa real intenta limitar el daño a su reputación.

"Kate ha demostrado una firmeza que ha sorprendido incluso a sus allegados", declaró una fuente a la revista OK!. "Ha asumido un papel mucho más decisivo y ha dejado claro que la situación actual no puede simplemente ignorarse ni manejarse discretamente entre bastidores".

Si bien el instinto del príncipe William es proteger la corona como institución, es Kate quien se ha mostrado "particularmente firme a la hora de establecer límites y presionar para obtener una respuesta más definitiva", argumentando que la credibilidad de la monarquía a largo plazo está en juego.

Temores sobre los títulos "Cuando Guillermo se convierta en rey" y la influencia de Kate Middleton

Se dice que, entre bastidores, Beatriz y Eugenia quedaron desconcertadas por el rápido cambio de ambiente. Una fuente anónima citada por OK! afirmó que las hermanas sintieron que, casi de la noche a la mañana, pasaron de ser parte del grupo a que se les pidiera que se apartaran y mantuvieran las distancias.

Según ese relato, su preocupación no se limita a los compromisos inmediatos. Existe una creciente inquietud ante la posibilidad de que la reevaluación se extienda al próximo reinado y resulte en la pérdida de sus títulos una vez que Guillermo se convierta en rey, una perspectiva que, al parecer, los ha llevado a buscar la ayuda de Kate.

"Ese temor es lo que las impulsó a contactar a Kate", dijo la fuente, describiendo emotivas peticiones privadas en las que las hermanas supuestamente le contaron a la Princesa de Gales lo aisladas y vulnerables que se sienten. Se dice que creen que, aunque Kate no toma las decisiones finales, tiene una influencia significativa sobre el alcance de cualquier cambio.

La postura de William, según se informa, no sorprende por su lógica, aunque sí por su coste personal. El Príncipe de Gales ve la situación desde la perspectiva de su futuro papel y el legado del que será responsable algún día, y no está dispuesto a correr riesgos ni a permitir que los problemas se prolonguen en torno al escrutinio al que está sometida la familia York.

En ese contexto, se sugiere que William cree que tomar medidas difíciles ahora podría evitarle a la monarquía mayores problemas en el futuro, incluso si esas medidas implican marginar a familiares cercanos. La afirmación más intrigante, y quizás más incómoda, es que Catherine ya no es simplemente el nexo entre las facciones de Windsor, sino una fuerza impulsora en la definición de los límites.