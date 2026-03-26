Un reciente evento real en el Castillo de Windsor ha desatado un debate mundial sobre la moda después de que dos mujeres de alto perfil aparecieran con vestidos sorprendentemente similares. Kate Middleton, princesa de Gales, conocida por su impecable estilo, acaparó todas las miradas con un vestido verde durante un acto oficial meses atrás. Para sorpresa de muchos, Layal Jade Tinubu, la nuera del presidente de Nigeria, asistió a un banquete de Estado con un atuendo casi idéntico, lo que provocó numerosas comparaciones en internet.

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Según Atlanta Black Star, Tinubu, nuera de Bola Ahmed Tinubu, lució un vestido de terciopelo verde oscuro en un banquete de Estado ofrecido por el rey Carlos III y la reina Camila el 18 de marzo. El evento marcó una importante ocasión diplomática, pero la moda rápidamente acaparó toda la atención.

Según informó People , Tinubu describió su publicación en redes sociales sobre la velada: "Fue un verdadero honor asistir ayer al banquete de Estado en el Castillo de Windsor, ofrecido por Su Majestad el Rey Carlos III y la Reina Camila, en honor a mis suegros, Su Excelencia el Presidente Bola Ahmed Tinubu GCFR y Su Excelencia la Primera Dama Oluremi Tinubu".

El informe también recogió su reflexión sobre la experiencia: "Agradecida de haber presenciado un acontecimiento tan extraordinario y prestigioso".

Los observadores no tardaron en señalar las similitudes entre el vestido de Tinubu y uno que lució la Princesa de Gales en un evento anterior de gran repercusión, lo que avivó un debate en las redes sociales sobre "quién lo lució mejor".

Los usuarios de internet opinaron sobre la comparación viral. "La imitación es la forma más sincera de halago: ¡ambas se ven hermosas!", dijo una persona, sugiriendo que se trataba de una imitación.

Otra reacción puso de manifiesto las diferentes opiniones entre los espectadores. "Layal luce ese vestido a la perfección, y luego está Kate", escribió un segundo lector.

Un tercer comentarista destacó la versatilidad del diseño. "Sabes que es un diseño increíble cuando luce genial en diferentes tipos de cuerpo. ¡Me encanta!"

Los usuarios de las redes sociales también se sumaron al debate con comparaciones más directas. "La hija del presidente de Nigeria lo lució... y lo lució mejor", tuiteó una persona.

Otro usuario elogió la apariencia de Tinubu. "Layal tiene el cuerpo perfecto para ese vestido, se ve absolutamente hermosa".

Otro comentario destacaba la admiración: "La hija del presidente nigeriano es increíblemente hermosa, ¡guau!".

Más allá del momento viral, la trayectoria de Tinubu también ha llamado la atención. Abogada y empresaria nigeriana-libanesa, está casada con Seyi Tinubu, y su relación comenzó de una manera claramente moderna.

El reportaje recogía su descripción de cómo se conocieron. "Nos conocimos en Facebook. No diría que hubo una frase para ligar propiamente dicha. Fue más bien su forma de ser lo que me atrajo. Era seguro de sí mismo, pero a la vez relajado. Y tenía un encanto irresistible, como si no necesitara esforzarse", declaró, según PM News Nigeria.

Mientras continúa el debate sobre la moda, la aparición en el Castillo de Windsor subraya cómo las figuras globales, desde la realeza hasta las familias políticas, pueden compartir el protagonismo a través del estilo.