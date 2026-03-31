El rey Carlos y la reina Camila realizarán una visita de Estado a Estados Unidos a finales de abril de 2026, según ha confirmado el Palacio de Buckingham. Esta será la primera visita de Estado del monarca a Estados Unidos desde su ascenso al trono y su vigésimo viaje oficial al país en total.

Tras su paso por Washington, el rey Carlos tiene previsto viajar solo a las Bermudas, y los funcionarios del palacio se han negado a publicar las fechas exactas o la duración de la gira, alegando motivos de seguridad.

La visita se venía gestando desde hace tiempo como pieza central de las conmemoraciones del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, con el objetivo de destacar la larga y, en ocasiones, tensa relación entre Gran Bretaña y su aliado más poderoso. Sin embargo, este plan ahora choca con un contexto mucho más delicado: la guerra en Irán, librada por Estados Unidos e Israel, y las agudas disputas transatlánticas que ha provocado.

En este contexto, el presidente estadounidense Donald Trump ha entrado en escena y no ha ocultado su descontento con la respuesta de Sir Keir Starmer a la operación militar. Trump ha ridiculizado al primer ministro británico, llamándolo "un Winston Churchill de pacotilla", ha calificado a los portaaviones del Reino Unido de "juguetes" y le ha dicho sin rodeos a Londres que "no se moleste" en enviar ayuda a la Marina Real, añadiendo: "No la necesitamos".

Sin embargo, la actitud de Trump hacia la monarquía siempre ha sido notablemente más cordial que su trato hacia Downing Street. Es sabido que siente una profunda reverencia por la Familia Real, y sus asesores a ambos lados del Atlántico parecen confiar en que ese sentimiento perdure a pesar del rencor actual.

El palacio ha presentado la próxima gira como una celebración de los lazos históricos y la relación bilateral moderna, en lugar de como una incursión en debates actuales sobre política exterior.

La visita del rey Carlos a Estados Unidos se desarrolla en un contexto político incómodo.

El Palacio de Buckingham no ha publicado un programa detallado, pero funcionarios reconocen en privado que se esperan los protocolos habituales de una visita de Estado a Washington D.C. Esto implica una bienvenida en la Casa Blanca con la Guardia de Honor, un banquete de Estado formal y brindis cuidadosamente elegidos por el Rey y el Presidente, donde cada palabra se sopesa minuciosamente para evitar connotaciones diplomáticas.

Una invitación destacada que ya está sobre la mesa es que el rey Carlos se dirija a ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos. De concretarse, sería la primera vez en más de tres décadas que un monarca británico habla en esa cámara. La última en hacerlo fue la reina Isabel II en 1991, durante una visita de 12 días como invitada del presidente George H. W. Bush, un viaje que simbolizó el final de la Guerra Fría.

El palacio también ha considerado una parada en Nueva York, aunque aún no se ha confirmado. De concretarse, le brindaría al rey Carlos una plataforma fuera de la capital federal, un espacio tradicionalmente utilizado por la realeza británica para abordar temas como el cambio climático, las finanzas o los lazos culturales. Queda por ver si las tensiones actuales con Irán limitarán el alcance de esa agenda.

Lo que sí está confirmado es que esta será la primera visita de Estado del rey Carlos a Estados Unidos como monarca, pero no su primera vez en suelo estadounidense. Como príncipe de Gales, viajó a Estados Unidos 19 veces, incluyendo una gira con la entonces duquesa de Cornualles en 2005, poco después de su boda. Aquellos viajes anteriores fueron más personales y temáticos; este es, sin duda, de carácter constitucional, con todas las restricciones que ello implica.

El rey Carlos en EE. UU., luego solo a Bermudas

La parte más inusual del itinerario podría tener lugar una vez concluidos los trámites en Washington. Desde Estados Unidos, el rey Carlos viajará solo a las Bermudas, un territorio británico de ultramar que no visita desde 1970. Funcionarios del palacio afirman que será la primera visita a la isla de un monarca reinante, un detalle que no pasará desapercibido para los políticos bermudeños, quienes observan con recelo la aproximación de Londres a los territorios.

La reina Camila no lo acompañará en esa etapa. En cambio, se espera que regrese directamente al Reino Unido, dejando al rey para lo que parece más una visita de trabajo que una gira ceremonial. Esta decisión subraya la meticulosidad con la que se planifican actualmente los viajes de la realeza, especialmente cuando entran en contacto con cuestiones constitucionales delicadas en los territorios de ultramar.

La semana pasada, el embajador de Estados Unidos en el Reino Unido, Warren Stephens, aprovechó una conferencia empresarial en Londres para enviar un mensaje público contundente a los ministros que coqueteaban con la idea de un aplazamiento.

Preguntado sobre los llamamientos a cancelar la visita de Estado del rey Carlos a Estados Unidos en protesta por la guerra de Trump en Irán, Stephens respondió que hacerlo sería "un grave error". Al insistirle sobre si el viaje seguía en pie, evitó confirmarlo, limitándose a decir: "Creo que irá y creo que será un viaje muy significativo para él".

Hasta que se confirmen las fechas y compromisos específicos, el programa sigue siendo provisional y debe tratarse como tal. No hay nada confirmado más allá del anuncio preliminar del palacio.