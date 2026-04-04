Los combates de triple amenaza en la WWE se encuentran entre los formatos más exigentes de la lucha libre profesional. Con tres competidores en el ring en todo momento, requieren una sincronización precisa, una narrativa constante y un ritmo impecable. Cuando se ejecutan bien, producen algunos de los momentos más inolvidables de la historia de la lucha libre.

De hecho, en un combate de 3 contra 3 siempre hay muchas sorpresas, y nunca sabemos quién se impondrá con todas las herramientas y reglas que existen dentro y fuera del ring.

Brock Lesnar vs John Cena vs Seth Rollins: Royal Rumble 2015 Clásico

En el WWE Royal Rumble 2015, Brock Lesnar defendió el Campeonato de la WWE con una actuación dominante contra John Cena y Seth Rollins.

Lesnar desplegó una potencia abrumadora, mientras que Cena aportó resistencia y fuerza. Rollins sumó velocidad, agilidad y un caos oportunista, creando un combate trepidante y explosivo de principio a fin.

Fue pura poesía ver a estos tres compartir el mismo anillo. Todos los fans no podían apartar la vista de ellos.

The Undertaker contra The Rock contra Kurt Angle: Venganza 2002

En WWE Vengeance 2002, tres de las mayores estrellas de la WWE se enfrentaron en una triple amenaza por el Campeonato de la WWE protagonizada por The Undertaker, The Rock y Kurt Angle .

El combate ofreció acción ininterrumpida y una narrativa de primer nivel. Si el dominio físico de Undertaker, el carisma de The Rock y la maestría técnica de Angle no fueron suficientes para impresionarte, no sabemos qué más podría hacerlo.

No cabe duda de que este es uno de los eventos principales más impactantes de su época. Es inolvidable desde cualquier ángulo y con cualquier tipo de montaje.

WrestleMania XX Triple Amenaza: El Campeonato en su Máximo Éxito

La triple amenaza por el Campeonato Mundial de Peso Pesado en WWE WrestleMania XX sigue siendo uno de los combates más aclamados en la historia de la WWE. Ver a Triple H, Shawn Michaels y Chris Benoit es un regalo para todo aficionado a la lucha libre.

Cada momento es un desastre a punto de ser explorado. Las sumisiones, las patadas, los movimientos especiales y los remates vuelan por todas partes. La intensa narrativa siempre fue elogiada en este segmento, sin mencionar los brutales intercambios y los constantes cambios de ritmo.

Están sucediendo tantas cosas que resulta difícil seguirles el ritmo.

Por qué los combates de triple amenaza son excelentes cuando se realizan correctamente.

En estos combates emblemáticos, el éxito del formato radica en el caos controlado. A diferencia de los combates individuales, las luchas de triple amenaza requieren que los tres competidores permanezcan activos, lo que genera secuencias impredecibles y una narrativa compleja.

Cuando se ejecutan al más alto nivel en la WWE, estos combates trascienden la competición y se convierten en momentos decisivos que los aficionados siguen rememorando y celebrando durante años.