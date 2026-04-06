Joseph Baena, el hijo de 28 años de Arnold Schwarzenegger, se está haciendo un nombre en el mundo del culturismo tras ganar el primer puesto en la competición INBA Iron Gladiator en el sur de California.

Este prometedor atleta obtuvo los máximos honores en múltiples categorías durante la que es apenas su segunda competición, lo que supone un importante hito en el inicio de su trayectoria profesional.

Baena se alzó con el primer puesto en las categorías de peso pesado de culturismo masculino abierto, principiante absoluto de físico clásico masculino y principiante de físico clásico masculino. Además, obtuvo el segundo lugar en la categoría C de físico clásico masculino abierto. Su actuación destacó por su seguridad al posar en el escenario, incluso portando una espada y un casco plateados, resaltando así tanto su físico como su presencia escénica.

En declaraciones previas al evento, Baena compartió su entusiasmo por competir en la Asociación Internacional de Culturismo Natural (INBA).

"Es mi segunda competición... estamos listos para el debut y con muchas ganas de empezar", dijo.

Según informó Fox News , añadió que eligió la INBA porque es "la federación natural de mayor prestigio" y que quería ponerse a prueba en ese entorno.

Esta victoria llega apenas una semana después de que Baena dominara otro evento, la competición estatal NPC Natural de Colorado, donde también se alzó con varios primeros puestos. Su rápido éxito augura un futuro prometedor a medida que continúa ascendiendo en el mundo del culturismo natural.

ARNOLD’S SON JUST WON HIS FIRST BODYBUILDING SHOW AND THE GENETICS DO NOT LIE 💪🏋️‍♀️

Joseph Baena came, saw, and conquered like a true Schwarzenegger. Look at him go and proud Papa Arnold haha so cool!!😅 😻 pic.twitter.com/tyH7lX6WnT — Catarina Senora Gatita (@WyattCatarina) April 1, 2026

Joseph Baena comparte su experiencia de entrenamiento.

Baena ha estado documentando su proceso en línea, ofreciendo a sus seguidores una mirada entre bastidores a su preparación.

"¡Bronceado y listo! Preparado para el espectáculo de mañana", escribió antes de subir al escenario. Tras su victoria, agradeció a sus seguidores, pero dejó claro que no piensa bajar el ritmo, añadiendo: "Es hora de repetirlo el sábado".

Entrenar junto a su padre también ha sido fundamental para su progreso. Arnold Schwarzenegger, considerado uno de los mejores culturistas de todos los tiempos, ha sido visto entrenando a Baena en poses y técnica.

En una publicación sobre entrenamiento, Baena citó el consejo de su padre: "¡Hay que sorprender a los músculos!".

A pesar de las inevitables comparaciones, Baena ha hecho hincapié en construir su propia identidad. "Ha sido un año de gran crecimiento para mí, en el que he descubierto quién soy y he ganado confianza... sin importar las comparaciones", compartió en una entrevista anterior.

Antes de dedicarse al culturismo, Baena practicaba natación y no empezó a levantar pesas hasta la universidad.

Según People , describió su transformación como algo que le cambió la vida, diciendo: "Me enamoré del culturismo... al ver la mejora, el aumento de masa muscular, el aumento de fuerza".