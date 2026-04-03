LEGO ha abierto el plazo de reservas para una colección estelar de sets con temática de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que incluye a iconos del fútbol como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, ofreciendo a los aficionados la oportunidad de construir detallados homenajes a los jugadores pocos meses antes de que comience el torneo en Norteamérica.

La nueva línea LEGO Editions, presentada el jueves, incluye nueve sets que van desde dioramas compactos de "Momentos Destacados del Fútbol" hasta esculturas más grandes de "Leyendas del Fútbol" y una enorme obra de arte mural dedicada a Messi. Ya se pueden realizar pedidos anticipados en LEGO.com y en tiendas seleccionadas. La mayoría de los sets se enviarán a partir del 1 de mayo de 2026, y un modelo premium de Messi llegará el 1 de junio.

Esta colección se basa en la creciente colaboración de LEGO con la FIFA, tras los lanzamientos anteriores del trofeo oficial de la Copa Mundial y un set de balón de fútbol gigante. Su objetivo es plasmar la personalidad y la trayectoria de las mayores estrellas del fútbol mediante construcciones creativas con ladrillos, detalles ocultos y minifiguras coleccionables.

Para los fans de Messi, hay varias opciones, como el set Lionel Messi – Momentos Destacados del Fútbol (43011, $29.99), de 500 piezas, con una base en forma de M, en los colores azul celeste y blanco de Argentina, y su icónico número 10. El set incluye un momento mágico de Messi, una minifigura y sutiles referencias a su trayectoria desde Newell's Old Boys hasta el Barcelona, el PSG y el Inter Miami.

El set más grande de 958 piezas, Lionel Messi – Leyenda del Fútbol (set 43015, $79.99), ofrece una figura articulada con múltiples opciones de construcción, incluyendo poses de victoria. El impresionante set de 1427 piezas, Lionel Messi – Celebración (set 43018, $179.99), también sirve como decoración de pared en 3D que representa su celebración característica, repleta de referencias ocultas a su carrera.

Ronaldo recibe un trato similar. El set Cristiano Ronaldo – Momentos Destacados del Fútbol (43012, $29.99), de 490 piezas, utiliza una base en forma de R con los colores de Portugal, destacando su marca CR7 y los hitos de su carrera con una minifigura y una placa. El set Cristiano Ronaldo – Leyenda del Fútbol (43016, $79.99), de 854 piezas, ofrece una escultura detallada y ajustable.

Mbappé y Vinícius Júnior tienen cada uno su propio set de Momentos Destacados del Fútbol (entre 490 y 510 piezas, $29.99), que captura momentos icónicos con los colores de la selección nacional y minifiguras. Otros artículos incluyen el Emblema Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (set 43032, $24.99) y una camiseta para armar de la Selección Nacional de Fútbol de EE. UU. 2026 (set 43033, $24.99).

LEGO describió los sets como una forma de acercar a los aficionados a la acción y celebrar la magia del fútbol antes del torneo de 2026, organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México. Los sets incorporan nuevos rostros moldeados para las minifiguras y elementos impresos para mayor autenticidad.

"LEGO cuenta mi historia", declaró Mbappé en el material promocional, reflejando el toque personal en cada construcción. Ronaldo y Messi, quienes se espera que participen en la que podría ser su última Copa del Mundo, son protagonistas de la campaña de marketing, con contenido exclusivo que muestra a las propias estrellas construyendo el trofeo oficial.

El lanzamiento coincide a la perfección con la creciente expectación por el Mundial. A menos de tres meses del torneo tras su publicación el 1 de mayo, estos sets ofrecen a coleccionistas y jóvenes aficionados una forma tangible de conectar con las grandes figuras del deporte. Los precios oscilan entre los 24,99 $ para los sets más pequeños de emblemas y camisetas y los 179,99 $ para el póster premium de Messi, lo que los hace accesibles para todas las edades y presupuestos.

La línea Editions de LEGO, lanzada en los últimos años para construcciones premium orientadas a la exhibición, ha demostrado ser muy popular entre los aficionados y coleccionistas adultos. Estos sets de fútbol continúan con esa tendencia, a la vez que atraen a los constructores más jóvenes gracias a la inclusión de minifiguras y elementos interactivos.

Los detalles ocultos aumentan la rejugabilidad. El conjunto de jugadas destacadas de Messi incluye referencias a sus inicios y a sus principales trofeos, mientras que la figura de Ronaldo recorre su trayectoria desde el Sporting CP hasta el Manchester United, el Real Madrid, la Juventus y de vuelta al Al-Nassr. Se pueden encontrar detalles similares en los modelos de Mbappé y Vini Jr.

La colección también se integra con la línea de licencias LEGO FIFA, que incluye construcciones inspiradas en estadios y el popular set de trofeos lanzado anteriormente. Los aficionados pueden combinar piezas de toda la línea para crear exhibiciones más grandes.

La disponibilidad en tiendas incluye LEGO.com, Amazon y establecimientos seleccionados, con límites de compra por hogar para algunos sets premium a fin de garantizar un acceso equitativo. Los miembros de LEGO Insiders pueden ganar puntos con las reservas anticipadas.

El anuncio ha generado gran revuelo en las redes sociales, con aficionados al fútbol y entusiastas de LEGO compartiendo su entusiasmo por las detalladas minifiguras y su potencial para exhibirlas. Algunos coleccionistas señalaron que los sets son regalos ideales para aspirantes a jugadores o seguidores incondicionales, perfectos para las reuniones veraniegas.

Quienes critican los precios elevados de los juguetes podrían considerar los sets más grandes como inversiones de lujo, pero LEGO hizo hincapié en la calidad de los materiales, la posibilidad de posar las piezas y su valor como objetos de colección. Los sets están dirigidos a niños de entre 10 y 14 años, lo que refleja su complejidad.

Este lanzamiento subraya la estrategia de LEGO de colaborar con iconos mundiales y vincular sus productos a los principales eventos deportivos. Las líneas deportivas anteriores, incluidas las de baloncesto y fútbol, han tenido un gran éxito.

A medida que se acerca el Mundial de 2026, la demanda de estos sets podría aumentar, sobre todo si Messi o Ronaldo ofrecen actuaciones memorables. El formato ampliado del torneo, con 48 equipos, genera aún más interés a nivel mundial.

Para padres y quienes buscan el regalo perfecto, estos sets combinan educación, creatividad y afición. Construirlos fomenta la motricidad fina y la narración de historias, mientras que la temática futbolística promueve la participación en este deporte.

LEGO no ha revelado sus previsiones de ventas, pero el carisma de Messi y Ronaldo —dos de los atletas más reconocidos a nivel mundial— sugiere un gran atractivo. La inclusión de jóvenes promesas como Mbappé y Vinícius Júnior amplía el alcance generacional de la colección.

Las reservas anticipadas siguen abiertas y los envíos comenzarán el 1 de mayo para la mayoría de los artículos. Se recomienda a los fans consultar LEGO.com para conocer los precios y la disponibilidad en su región, ya que las conversiones de moneda y los impuestos varían.

La nueva línea se suma a otros productos relacionados con el Mundial de 2026, como ropa y videojuegos, para generar expectación ante el espectáculo veraniego.

Ya sea exhibiendo una figura articulada de la leyenda Messi o armando un diorama detallado con los mejores momentos, los sets ofrecen a los amantes del fútbol una forma creativa de celebrar a sus héroes durante todo el año.

A medida que crece la expectación por el torneo, el oportuno lanzamiento de LEGO proporciona un puente construido con ladrillos entre el campo de juego y la sala de juegos, inmortalizando a las grandes figuras actuales del deporte en forma de plástico.