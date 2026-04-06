Una organizadora de bodas vinculada al lugar de celebración en Rhode Island que ha sido objeto de especulaciones virales por parte de los fans ha negado oficialmente que Taylor Swift y Travis Kelce se casen allí el 13 de junio, desmintiendo así uno de los rumores más difundidos sobre la boda planeada por la pareja.

El desmentido se publicó en la cuenta de redes sociales de la organizadora de bodas y fue difundido por la cuenta de entretenimiento Buzzing Pop el 6 de abril. "Lamento informarles que Taylor no será mi novia ese fin de semana", escribió la organizadora, dirigiéndose a los fans que ya daban por confirmada la fecha.

Swift, de 36 años, y Kelce, también de 36, anunciaron su compromiso en agosto de 2025. Ni la cantante ni el ala cerrada de los Kansas City Chiefs han confirmado públicamente la fecha, el lugar o la lista de invitados de la boda , y los representantes de la pareja no han comentado sobre la última ronda de especulaciones.

La negación del planificador es la refutación más directa y documentada hasta la fecha a la afirmación del 13 de junio, según informó The Express Tribune .

Cómo surgió el rumor del 13 de junio en Rhode Island

Las especulaciones se centraron en el 13 de junio después de que los fans señalaran la conocida predilección de Swift por el número 13, que la cantante ha descrito repetidamente como su número de la suerte. La fecha cae en sábado, lo que dio pie a teorías de que la pareja había planeado discretamente una ceremonia de verano en torno a ese día.

La atención se centró en Rhode Island debido a la finca Watch Hill de Swift, oficialmente llamada High Watch y popularmente conocida como Holiday House. La mansión frente al mar de 11.000 pies cuadrados en Westerly fue comprada por la cantante en 2013 por 17,75 millones de dólares (13,9 millones de libras esterlinas), pagados en efectivo, y ha sido escenario de sus celebraciones del 4 de julio con celebridades, así como de las visitas de Kelce.

Publicaciones recientes en internet señalaban a una organizadora de eventos y un lugar específicos como los supuestos anfitriones de la ceremonia. Dicha organizadora se ha desvinculado públicamente de las acusaciones, afirmando que Swift no había sido contratada como clienta para el fin de semana en cuestión y que los rumores que circulaban en línea eran falsos.

El Ocean House, un hotel de cinco estrellas cercano a la propiedad de Swift, ha negado por separado las informaciones previas que afirmaban que la cantante había comprado la reserva de otra pareja para hacer sitio para su propia boda.

No hay fecha confirmada para el encuentro entre Taylor Swift y Travis Kelce.

A pesar de meses de especulaciones sobre posibles lugares, diseñadores y fechas, la pareja ha mantenido en secreto los detalles de la planificación de su boda. Se rumorea que la ceremonia se celebrará en el verano de 2026, pero ni la pareja ni sus representantes lo han confirmado.

Swift y Kelce hicieron pública su relación en otoño de 2023, después de que la cantante asistiera a un partido de los Chiefs en el Arrowhead Stadium de Kansas City. La pareja anunció su compromiso en una publicación conjunta de Instagram en agosto de 2025, con el siguiente mensaje: "Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasia se casan".

La negación de la organizadora de bodas es la última de una serie de rumores que han sido desmentidos públicamente en los últimos meses. En internet han surgido y sido desmentidas repetidamente afirmaciones sobre proveedores, diseñadores de vestidos y oficiantes, lo que refleja el gran interés público que despierta una de las parejas más observadas de la cultura pop.

Por ahora, los fans siguen sin tener una fecha confirmada. El fin de semana en Rhode Island, que en algunos rincones de internet se daba por hecho, es, según el organizador principal, simplemente otra reserva que no incluirá a Taylor Swift.